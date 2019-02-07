5 автомобильных марок, выпускающих бракованные машины чаще остальных

Вслед за GM по выявленным заводским бракам в авто идет Chrysler. На ремонт или для профилактических работ в сервис были приглашены немногим меньше 41 000 000 автовладельцев. Третья позиция в антирейтинге досталась Ford с показателем почти в 25 000 000 попавших под отзыв авто.

Конечно, отзыв — это далеко не всегда критические поломки и их последствия. Как, например, в случае с пресловутыми замками зажигания в автомобилях GM, которые своими самопроизвольными проворачиваниями на ходу обернулись несколькими авариями с летальным исходом. Обычно же производители и без видимых причин тестируют и дорабатывают свою продукцию. Одни устраняют мелкие неполадки, проявившиеся спустя несколько лет эксплуатации, другие — модернизируют те или иные узлы в конструкции, чтобы этих самых неполадок не возникало в принципе.

Хуже, когда подобную работу инициируют не сами автостроители, а их принуждают к этому контролирующие ведомства, вроде того же NHTSA. Как, например, это произошло с Volkswagen, попавшемся на занижении показателей выхлопа в движках своих машин. К слову, дизельгейт стал для немецкого концерна крупнейшим отзывом, сильно сказавшимся и на финансовых, и на репутационных издержках. Но даже несмотря на этот скандал, концерн отзвал с 2014 по 2018 год всего 6 000 000 транспортных средств.