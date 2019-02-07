5 автомобильных марок, выпускающих бракованные машины чаще остальных

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели американские специалисты, проанализировавшие отзывные кампании автопроизводителей и причины этих сервисных акций. И вы удивитесь, какие бренды выпустили наибольшее количество дефектных машин за последние пять лет.
Вячеслав Василенко

Эксперты Iseecars.com провели масштабное исследование, изучив сервисные акции, инициированные автостроителями, аж с 1985 года! Согласно данным Национального института безопасности дорожного движения (NHTSA), реже всего за этот период в технические центры приглашали своих клиентов немецкие Porsche и Mercedes-Benz, а среди японских марок пальму первенства завоевала Mazda. Ну, а Toyota с ее хваленой надежностью лишь замкнула тройку лидеров авто «Made in Japan», уступив второе почетное место Subaru.

Что касается автопроизводителей, в последние пять лет чаще других сталкивающихся с необходимостью отзывать свои машины для устранения той или иной неполадки, то здесь отличились американцы. Самыми дефектными были признаны автомобили General Motors — отзывные кампании коснулись без малого 55 000 000 транспортных средств различных марок. В их числе — Pontiac, Chevrolet, SAAB, Oldsmobile, Cadillac, Buick и GMC.

Вслед за GM по выявленным заводским бракам в авто идет Chrysler. На ремонт или для профилактических работ в сервис были приглашены немногим меньше 41 000 000 автовладельцев. Третья позиция в антирейтинге досталась Ford с показателем почти в 25 000 000 попавших под отзыв авто.

Конечно, отзыв — это далеко не всегда критические поломки и их последствия. Как, например, в случае с пресловутыми замками зажигания в автомобилях GM, которые своими самопроизвольными проворачиваниями на ходу обернулись несколькими авариями с летальным исходом. Обычно же производители и без видимых причин тестируют и дорабатывают свою продукцию. Одни устраняют мелкие неполадки, проявившиеся спустя несколько лет эксплуатации, другие — модернизируют те или иные узлы в конструкции, чтобы этих самых неполадок не возникало в принципе.

Хуже, когда подобную работу инициируют не сами автостроители, а их принуждают к этому контролирующие ведомства, вроде того же NHTSA. Как, например, это произошло с Volkswagen, попавшемся на занижении показателей выхлопа в движках своих машин. К слову, дизельгейт стал для немецкого концерна крупнейшим отзывом, сильно сказавшимся и на финансовых, и на репутационных издержках. Но даже несмотря на этот скандал, концерн отзвал с 2014 по 2018 год всего 6 000 000 транспортных средств.

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7 февраля 2019
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