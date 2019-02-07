5 автомобильных марок, выпускающих бракованные машины чаще остальных

Эксперты Iseecars.com провели масштабное исследование, изучив сервисные акции, инициированные автостроителями, аж с 1985 года! Согласно данным Национального института безопасности дорожного движения (NHTSA), реже всего за этот период в технические центры приглашали своих клиентов немецкие Porsche и Mercedes-Benz, а среди японских марок пальму первенства завоевала Mazda. Ну, а Toyota с ее хваленой надежностью лишь замкнула тройку лидеров авто «Made in Japan», уступив второе почетное место Subaru.
Что касается автопроизводителей, в последние пять лет чаще других сталкивающихся с необходимостью отзывать свои машины для устранения той или иной неполадки, то здесь отличились американцы. Самыми дефектными были признаны автомобили General Motors — отзывные кампании коснулись без малого 55 000 000 транспортных средств различных марок. В их числе — Pontiac, Chevrolet, SAAB, Oldsmobile, Cadillac, Buick и GMC.