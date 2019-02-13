Какой мотор получит обновленный Mitsubishi L200 для России

После рестайлинга Mitsubishi L200 обзавелся новой внешностью: дизайн авто выполнен в фирменном стиле Dynamic Shield с характерной высокой линией капота, узкими передними фарами и рельефным передним бампером.

В арсенале грузовичка имеется 2,4-литровая дизельная «четверка» с полностью алюминиевой конструкцией и цепным приводом ГРМ. Мотор будет предложен в двух вариантах форсировки с максимальной мощностью 154 или 181 л. с. Вместе с ним работает новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач и усовершенствованная фирменная система полного привода Super Select.

Кстати, авто независимо от комплектации вооружат 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, пикап порадует двухзонным климат-контролем, обогревом руля, датчиками дождя и камерой заднего вида.