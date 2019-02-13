Какой мотор получит обновленный Mitsubishi L200 для России

Фото: Mitsubishi
Обновленный Mitsubishi L200 готовится приехать на российский рынок. Уже раскрыты технические подробности пикапа, чье производство стартовало еще в декабре прошлого года на тайском заводе в Лаем Чабанге. Что нас ждет под капотом внедорожника, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

После рестайлинга Mitsubishi L200 обзавелся новой внешностью: дизайн авто выполнен в фирменном стиле Dynamic Shield с характерной высокой линией капота, узкими передними фарами и рельефным передним бампером.

В арсенале грузовичка имеется 2,4-литровая дизельная «четверка» с полностью алюминиевой конструкцией и цепным приводом ГРМ. Мотор будет предложен в двух вариантах форсировки с максимальной мощностью 154 или 181 л. с. Вместе с ним работает новая шестиступенчатая автоматическая коробка передач и усовершенствованная фирменная система полного привода Super Select.

Кстати, авто независимо от комплектации вооружат 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, пикап порадует двухзонным климат-контролем, обогревом руля, датчиками дождя и камерой заднего вида.

Для задних пассажиров появился USB-порт, полка для мобильника и поручни для комфортной высадки и посадки.

Заметим, что кабина стала глубже на 15 мм (865 мм), автомобиль подрос в длину и высоту, а дорожный просвет увеличился до 220 мм (+15 мм). К россиянам пикап приедет в пяти комплектациях.

Кстати, Mitsubishi L200, переживший рестайлинг, уже успел побывать в руках обозревателя портала «АвтоВзгляд» Вячеслава Василенко. Подробнее о тест-драйве новинки можно узнать здесь.

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13 февраля 2019
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