Названы самые популярные пикапы в Москве и Питере

Популярность новых пикапов среди наших соотечественников продолжает расти. В Москве с января по октябрь объем их рынка увеличился на 15,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего, по данным Автостата, за это время в столице удалось продать 887 машин. 272 из них — Mitsubishi L200, и это в 3,3 раза больше чем год назад. Вторую позицию занял Toyota Hilux с результатом 232 реализованных пикапа (-18,6%). На третьем месте расположился отечественный УАЗ «Пикап», который разошелся в количестве 165 единиц (-13,2%).

В Санкт-Петербурге за 10 месяцев текущего года распродано 542 новых пикапа, что в 1,5 раза больше, чем год назад. Лидирует в Северной столице также Mitsubishi L200. Его удалось реализовать в 2,9 раза больше чем в 2017-ом (208 экземпляров). За ним следует УАЗ «Пикап» с результатом 164 штуки (рост в 2,2 раза), а замыкает тройку Toyota Hilux, распроданный в количестве 78 единиц (−31,6%).

В среднем по России самой востребованной в этом сегменте моделью остается ульяновский пикап, который за 10 месяцев раскуплен в количестве 2953 экземпляров.