Как часто нужно менять жидкость гидроусилителя руля

И хотя электрический усилитель руля мало-помалу вытесняет гидравлический, последний пока еще широко используется автостроителями. Причин тому несколько: во-первых, он дешевле в производстве, а во-вторых, более универсален. К примеру, ГУР, в отличие от ЭУР, можно устанавливать не только на «легковушки», но и на «тяжелые» внедорожники и грузовики.

Учитывая тот факт, что электроусилитель «завязан» все же на электронику, ГУР считается и более надежным. Правда, лишь при условии регулярного обслуживания — в частности, замены жидкости, о которой многие водители даже не задумываются.