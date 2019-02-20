Как часто нужно менять жидкость гидроусилителя руля

Ходит легенда, что жидкость гидроусилителя руля в современных автомобилях не нуждается в периодической замене — якобы масло, залитое на заводе, рассчитано на весь срок службы машины. На самом же деле это глубокое заблуждение: обновлять время от времени смазку необходимо, если вы не хотите вывести из строя систему. С какой периодичностью нужно обслуживать ГУР, выяснил портал «АвтоВзгляд».
И хотя электрический усилитель руля мало-помалу вытесняет гидравлический, последний пока еще широко используется автостроителями. Причин тому несколько: во-первых, он дешевле в производстве, а во-вторых, более универсален. К примеру, ГУР, в отличие от ЭУР, можно устанавливать не только на «легковушки», но и на «тяжелые» внедорожники и грузовики.
Учитывая тот факт, что электроусилитель «завязан» все же на электронику, ГУР считается и более надежным. Правда, лишь при условии регулярного обслуживания — в частности, замены жидкости, о которой многие водители даже не задумываются.
Если вы обслуживаетесь у официального дилера, то переживать о том, что масло ГУР останется без внимания уж точно не стоит — хищные сервисмены, старающиеся «выжать» из каждого клиента по максимуму, обязательно напомнят вам о необходимости обновления жидкости. Тем более, что существуют заводские регламенты, согласно которым смазка должна меняться в среднем каждые 30 000 — 40 000 километров.
Какова периодичность обслуживания ГУР на вашем автомобиле, лучше уточнить в сервисной книжке или же в авторизованной мастерской. Там же имеет смысл поинтересоваться, какую именно смазку рекомендует для конкретной модели автостроитель. Эта информация пригодится тем, кто не готов платить за несложную процедуру дилерам.
А процедура замены жидкости ГУР в самом деле несложная. Чтобы залить новое масло, нужно открутить крышку бачка, достать из него фильтр (при необходимости обработать спреем-очистителем) и извлечь отработанную смазку — для этих целей удобнее всего использовать большой шприц. Как только резервуар опустеет, слейте жидкость из шлангов и насоса, а также проведите «уборку» бачка.
Дождись, пока емкость просохнет, установите фильтр в штатное место и залейте жидкость чуть выше максимальной отметки. Готово? Запускайте двигатель и крутите рулем от упора до упора — это необходимо, чтобы масло «ушло» в насос. Снова проверьте уровень — повторяйте процедуру до тех пор, пока смазка не «замрет» под верхней риской.