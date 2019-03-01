АВТОВАЗ выпустил 300 000 седанов и универсалов LADA Vesta

Произвоство седана LADA Vesta стартовало в Ижевске 3,5 года назад — в сентябре 2015-го. Поначалу АВТОВАЗ выпускал исключительно седаны, сегодня же это семейство насчитывает уже шесть модификаций: «внедорожную» Vesta Cross, битопливную Vesta CNG, «спортивную» Vesta Sport, а также универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

LADA Vesta входит в число самых популярных моделей на российском рынке новых легковых автомобилей. Так, к примеру, по итогам января она расположилась на второй строчке в общем зачете с результатом в 7078 реализованных седанов и универсалов. К слову, на первом месте также находится ВАЗовская машина — LADA Granta. В ее пользу в первом месяце года сделали выбор 7630 человек.

Добавим, что сегодня приобрести четырехдверную LADA Vesta в простейшем исполнении со 106-сильным мотором и «механикой» можно, заплатив 594 900 рублей. За унивесал с аналогичными агрегатами в базовой комплектации дилеры просят чуть больше — от 676 900 целковых.