Почему Tesla закрывает почти все свои шоу-румы

Уже сейчас в Северной Америке можно купить любой электрокар Tesla всего за 1 минуту, зайдя в онлайн-магазин. И в скором времени эта практика распространится по всему миру, говорят представители марки.

Судя по всему, не от хорошей жизни американский автостроитель принял это непростое решение, надеясь хоть как-то стимулировать свои продажи и сократить затраты. Ведь с каждым днем все больше и больше электрических конкурентов выходит на мировой рынок. Кроме того, благодаря этому ходу компания нашла возможность «уронить» ценник на автомобили Model 3 (уже в третий раз).

Отныне прайс на младшую модель начинается от 35 000 долларов, что составляет приблизительно 2,3 млн. рублей по актуальному курсу валют.