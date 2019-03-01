Почему Tesla закрывает почти все свои шоу-румы

Пресс-служба компании Tesla сообщила, что в течение ближайших нескольких месяцев бренд собирается закрыть практически все свои магазины и шоу-румы, оставив лишь несколько с самой высокой посещаемостью. Так что совсем скоро продукцию марки можно будет приобрести только через интернет. Чем это аукнется покупателям?
Уже сейчас в Северной Америке можно купить любой электрокар Tesla всего за 1 минуту, зайдя в онлайн-магазин. И в скором времени эта практика распространится по всему миру, говорят представители марки.
Судя по всему, не от хорошей жизни американский автостроитель принял это непростое решение, надеясь хоть как-то стимулировать свои продажи и сократить затраты. Ведь с каждым днем все больше и больше электрических конкурентов выходит на мировой рынок. Кроме того, благодаря этому ходу компания нашла возможность «уронить» ценник на автомобили Model 3 (уже в третий раз).
Отныне прайс на младшую модель начинается от 35 000 долларов, что составляет приблизительно 2,3 млн. рублей по актуальному курсу валют.
Итак, за эти деньги покупатель получает экологически чистый пятиместный седан с запасом хода до 350 км, разменивающий первую сотню за 5,6 секунды. Напомним, что первоначально авто оценивалось в 42 000 долларов (2,8 млн. рублей).
Кроме того, маркетологи Tesla выводят на сцену еще один козырь: бренд отменяет все тест-драйвы перед покупкой, зато теперь можно приобрести автомобиль, откатать на нем семь дней или 1000 миль (1609 км), а потом вернуть, если не понравится, получив назад полную стоимость.
Напомним, что финансовые отчеты Tesla оставляют желать лучшего. Так, компания вошла в текущий год с убытком в $976 млн. А потери годичной давности вообще показали результат в $1,9 млрд. Также совсем недавно руководитель компании Илон Маск объявил о вынужденном сокращении штата сотрудников на 7%.