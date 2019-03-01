Как спасти подвеску от гибели в весенних ямах в асфальте

Совет вообще не ездить на машине по асфальту во время весеннего бездорожья хорош, но практически невыполним для большинства автовладельцев. Пердвигаться медленно, с черепашьей скоростью перекатываясь через ямы и аккуратно объезжая каждую выбоинку в дорожном полотне, тоже не вариант: время в пути вырастет в разы, а вы наверняка станете причиной дорожного затора.

Если наоборот, гонять по ухабам на высокой скорости, замечать их вы будете гораздо меньше, но подвеска от этого придет в негодность еще быстрее. Но есть способ, позволяющий и подвеску сберечь, и в «тошнота» не превратиться.

Он подразумевает освоение приема вождения под названием «динамическая разгрузка» колеса или оси машины. Чаще всего, речь идет о «разгрузке» передних колес машины, поскольку их подвеска гораздо сильнее подвержена воздействию ухабов из-за сложности конструкции и повышенных нагрузок — тяжелый мотор у большинства авто над передними колесами расположен.