Как спасти подвеску от гибели в весенних ямах в асфальте

В нашей стране асфальт сходит с дорог обычно вместе со снегом. Выбоины в полотне образуются в самых неожиданных местах, угрожая подвеске авто неминуемой гибелью. Но почти каждому водителю по силам минимизировать проблемы от ям.
Совет вообще не ездить на машине по асфальту во время весеннего бездорожья хорош, но практически невыполним для большинства автовладельцев. Пердвигаться медленно, с черепашьей скоростью перекатываясь через ямы и аккуратно объезжая каждую выбоинку в дорожном полотне, тоже не вариант: время в пути вырастет в разы, а вы наверняка станете причиной дорожного затора.
Если наоборот, гонять по ухабам на высокой скорости, замечать их вы будете гораздо меньше, но подвеска от этого придет в негодность еще быстрее. Но есть способ, позволяющий и подвеску сберечь, и в «тошнота» не превратиться.
Он подразумевает освоение приема вождения под названием «динамическая разгрузка» колеса или оси машины. Чаще всего, речь идет о «разгрузке» передних колес машины, поскольку их подвеска гораздо сильнее подвержена воздействию ухабов из-за сложности конструкции и повышенных нагрузок — тяжелый мотор у большинства авто над передними колесами расположен.
Динамическая разгрузка передней оси предполагает максимально возможное снижение нагрузки на нее в момент прохождения препятствия — будь то яма в асфальте или даже «лежачий полицейский».
Ключевой момент при овладении навыком безопасного для подвески преодоления ухаба — преодолеть в себе инстинктивное желание затормозить «в пол» перед ним. Ведь при торможении машина «клюет носом», дополнительно нагружая переднюю подвеску, и когда в это момент следует еще и удар о препятствие, то о каком бережном отношении к ходовой части авто можно вообще говорить.
Следует резко нажать тормоз перед самой ямой и сразу же его отпустить. При этом пружины подвески сначала сильно сожмутся (машина «клюнет носом»), а потом также резко разожмутся, подбрасывая передок. «Фишка» в том, чтобы в этот момент этого «разжима» колеса оказались над препятствием.
Если все сделать правильно и вовремя, то передняя ось «перелетит» через него, а подвеска избежит удара. Более сложный для исполнения прием — динамическая разгрузка правой или левой стороны авто.
Он может применяться когда есть угроза рухнуть в асфальтовую выбоину правым или левым колесом. Тут работает тот же принцип, но основная работа выпольняется не педалью тормоза, а рулем. Напрмер, мы видим, что левое колесо вот-вот ухнет в яму. Тут нужно резко (с учетом скорости машины, конечно) крутнуть руль влево, в сторону ямы, а потом в обратную сторону.
При этом машина сначала качнется влево, загрузив левое колесо, а потом — вправо, разгрузив его. Маневр нужно подгадать так, чтобы яма оказалась под ним именно в момент максимальной разгрузки и подвеска избежала удара.