В России начали увлекаться электромобилями

Неужели массовая любовь европейцев к электромобилям начала передаваться и отечественным автомобилистам? По статистическим данным, за прошедший год в России популярность машин на электротяге выросла на 51,6% относительно года позапрошлого. Правда, в конкретных цифрах патетики гораздо меньше.
Всего в 2018 году в нашей огромной стране было куплено 144 электрокара. Чуть больше половины от этого количества пришлось на Nissan Leaf: «японец» приглянулся 76 покупателям. На данный момент авто на отечественном рынке официально не представлено. Хотя существует вероятность, что хетчбэк все же доберется до наших дилеров. Его ценник, к примеру, в Германии начинается от 31 950 евро, что в переводе в рубли приравнивается примерно к 2,4 млн.
Второе и третье места на пьедестале популярности достались моделям Tesla — Model X (40 экземпляров) и Model S (12 штук) соответственно.
На четвертой строчке хит-парада прописался Jaguar I-Pace. «Зеленый» кроссовер приехал на отечественный рынок только во второй половине декабря, но с тех пор успел завоевать внимание и кошельки восьми покупателей. ТОП-5 замыкает Renault Twizy (7 автомобилей). Плюс в России купили одну машину Tesla Model 3.
Если составить рейтинг регионов, то на первом месте, как обычно, значится Москва. В Белокаменной, на радость защитникам окружающей среды, приобрели 46 экологически чистых автомобилей. Во вторую строчку вписался Приморский край (24 авто), а третьим пунктом идет Подмосковье (12 экземпляров). За ними следует Санкт-Петербург (10 автомобилей) и Краснодарский регион (5 штук).
Всего же в России насчитывается около 3000 авто на электротяге.