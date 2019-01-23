В России начали увлекаться электромобилями

Всего в 2018 году в нашей огромной стране было куплено 144 электрокара. Чуть больше половины от этого количества пришлось на Nissan Leaf: «японец» приглянулся 76 покупателям. На данный момент авто на отечественном рынке официально не представлено. Хотя существует вероятность, что хетчбэк все же доберется до наших дилеров. Его ценник, к примеру, в Германии начинается от 31 950 евро, что в переводе в рубли приравнивается примерно к 2,4 млн.

Второе и третье места на пьедестале популярности достались моделям Tesla — Model X (40 экземпляров) и Model S (12 штук) соответственно.