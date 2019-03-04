В России отзывают модели Peugeot и Citroen из-за проблем с подвеской

Отзывная кампания объявлена на 2 466 экземпляров Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn Spacetourer, Citroёn Jumpy, проданных с августа 2017 года по ноябрь 2018 года,. В указанных машинах могут быть ненадлежащим образом затянуты резьбовые соединения.

Движение при сильных нагрузках на ходовую часть на неровном дорожном покрытии или с превышением установленной изготовителем максимальной массы может привести к ослаблению крепления шаровых опор рычагов передней подвески.

Для устарнения неисправностей за счет производителя необходимо предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Наопмним, что в прошлом месяце концерн PSA объявил в России об отзыве 15 598 Citroёn C4 Aircross и C Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007. Причиной акции стали проблемы в ременном приводе мотора и дефекты крепления люка.