5 самых дешевых бюджетных кроссоверов с полным приводом

Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых дешевых таких вариантов. Как и следовало ожидать, в рейтинге оказались компактные паркетники, цена которых стартует от 800 000 рублей и не превышает рубеж в 1 500 000. В таком ценовом диапазоне бюджетные варианты не балуют богатым оснащением, хотя, как показывает практика, нашего брата это обычно не пугает.

Конечно, не обошлось дело без популярного французского игрока бюджетного сегмента, который оказался самым доступным в списке. Причем на его платформе B0 построены три из пяти участников нашего рейтинга.