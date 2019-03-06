5 самых дешевых бюджетных кроссоверов с полным приводом

Не секрет, что наши соотечественники, особенно жители регионов, предпочитают универсальные автомобили с большими возможностями. Если бы не финансовые проблемы, то наверняка в гаражах у большинства российских автолюбителей нашлось бы место для достойного полноприводного «вездехода». А пока наши люди не разбогатели, они вынуждены довольствоваться бюджетными кроссоверами в версиях 4х4.
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых дешевых таких вариантов. Как и следовало ожидать, в рейтинге оказались компактные паркетники, цена которых стартует от 800 000 рублей и не превышает рубеж в 1 500 000. В таком ценовом диапазоне бюджетные варианты не балуют богатым оснащением, хотя, как показывает практика, нашего брата это обычно не пугает.
Конечно, не обошлось дело без популярного французского игрока бюджетного сегмента, который оказался самым доступным в списке. Причем на его платформе B0 построены три из пяти участников нашего рейтинга.
Renault Duster
На сегодняшний день самым доступным полноприводным кроссовером на российском рынке остается Renault Duster с 1,6 литровым двигателем мощностью 114 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Оставшиеся автомобили 2018 года выпуска стоят 794 990 рублей, а новые экземпляры обойдутся в 819 990 рублей.
За эти деньги можно рассчитывать на гидроусилитель руля, ABS, подушку безопасности для водителя и даже систему дистанционного запуска двигателя Renault Start. А более упакованная 109-сильная дизельная версия предлагается за 996 990 и 971 990 «деревянных» соответственно.
Японский вариант «Дастера» Nissan Terrano в полноприводной комплектации оценен дороже — 1 068 000 рублей. Речь идет о базовой версии все с тем же 1,6 литровым 114-сильным мотором и шестиступенчатой «механикой».
Но в отличие от «француза», в стандартном «Террано» имеется кондиционер и другие радости жизни. Поноприводный кроссовер с четырехступенчатым «автоматом» доступен только в варанте с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 143 л. с. за 1 225 000 рублей.
Hyundai Creta
Самый популярный кроссовер на российском рынке корейский Hyunda Creta в полноприводной комплектации предлагается за 1 080 000 рублей. За эти деньги можно рассчитывать на машину с 1,6-литровым мотором мощностью 121 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
В списке опций присутствует кондиционер, обогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и прочие приятные сюрпризы. Полноприводная версия с шестиступенчатым «автоматом» обойдется минимум за 1 175 000 «деревянных».
Еще один представитель Renault — кроссовер Kaptur, который в комплектации 4х4 предлагается по стартовой цене 1 139 990 за машины 2019 года выпуска и 1 114 990 — за прошлогодние экземпляры.
Речь идет об автомобилях с 2-литровым мотором мощностью 143 л. с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. Полноприводные «Каптюры» с аналогичным силовым агрегатом, но с «автоматом», продаются за 1 189 990 − 1 164 990 в зависимости от года выпуска.
Ford EcoSport
Самым дорогим в нашем рейтинге оказался компактный кроссовер Ford EcoSport, который в полноприводной версии стоит минимум 1 353 000 рублей. Такой вариант укомплектован 2-литровым мотором мощностью 148 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В указанной комплектации имеется кондиционер, но отсутствует обогрев передних сидений, полка багажника, сигнализация, противотуманки и прочие важные опции.