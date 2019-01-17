В 2018 году продажи автомобилей в Европе вышли в «ноль»

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, за минувший год в Европе было реализовано 15,2 млн. автомобилей. Самым крупным рынком по-прежнему остается Германия (3 435 778 авто, −0,2%).

Второе место заняла Великобритания (2 367 147 машин, −6,8%), а в третью строчку вписалась Франция (2 173 481 единица, +3%). На четвертой и пятой позициях поселились Италия (1 910 025 экземпляров, −3,1%) и Испания (1 910 025 штук, +7%).

Продажи на остальных рынках не доходят и до 600 000 авто. Стоит отметить, что в минус ушли Австрия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Ирландия и Швеция. Остальные регионы сохранили положительные результаты.

В рейтинге брендов лидирующую позицию занял Volkswagen (1 752 162 машин, +2,7%), за ним следует Renault (1 105 778 автомобилей, −3,9%), а первую тройку замыкает Ford (994 397 единиц, −2,4%). На четвертой строчке зафиксировался Peugeot (971 437 экземпляров, +5%), а пятое место получил Opel/Vauxhall (884 412 штук) с ошеломляющим ростом в 156,2%.