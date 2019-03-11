Объявлены цены на обновленную Hyundai Elantra

Итак, базовая комплектация Elantra с 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач, получившая название Start, обойдется в 1 049 000 рублей, за следующую — Base — придется отдать уже 1 120 000 рубликов за «механику» и 1 155 000 за авто с 6-ступенчатым «автоматом». Зато клиент получит машину с аудио системой с 7-дюймовым монитором, подогревом руля и камерой заднего вида. За самую популярную, как ожидается, версию Active с 2-литровым мотором и МКП, колесными дисками на 16 дюймов и климат-контролем, просят от 1 190 000 до 1 255 000 рублей. Самая же навороченная версия Elegance со светодиодными фарами, беспроводной зарядкой для смартфона, подогревом всех сидений и пакетами Style и High Tech, стартует с отметки в 1 315 000 рублей. А по фирменной программе кредитования можно оформить платеж от 8000 рублей в месяц при нулевом первоначальном взносе.

Одним словом, цены на модель вполне, по нынешним меркам, адекватные, особенно если учесть, что уже чуть больше миллиона рублей стоит в базе тольяттинская LADA Vesta Sport. Впрочем, ждет ли новую Elantra успех на нашем рынке, покажет только время.