Почему важно покупать именно оригинальные коврики в автомобиль

Ни для кого не секрет, что в официальных дилерских центрах цены на запчасти и аксессуары кусаются, и не слабо. И дабы сэкономить кровно нажитые, многие автовладельцы предпочитают авторизованным автосалонам сторонние магазины. В них они приобретают не только расходные материалы для регулярных технических обслуживаний, но и коврики. Пусть даже последние и не особо подходят к их автомобилю.
А что, экономия выходит существенная — возьмем, к примеру, третий Ford Focus. У официального дилера, базирующегося в столице, стоимость комплекта резиновых ковриков для этой модели стартует от 1900 рублей, в то время как в интернете аналогичный набор из четырех половичков можно отыскать за 1200 целковых. Предложение заманчивое, но почему же производители так настойчиво не рекомендуют использовать неоригинальную продукцию?