Почему важно покупать именно оригинальные коврики в автомобиль

Фото: www.ltsport.com
Многие производители в руководствах по эксплуатации своих автомобилей настойчиво рекомендуют водителям использовать исключительно оригинальные салонные коврики, разработанные для конкретной модели машины. Почему имеет смысл прислушаться к этому совету, и чем чревато его игнорирование, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Ни для кого не секрет, что в официальных дилерских центрах цены на запчасти и аксессуары кусаются, и не слабо. И дабы сэкономить кровно нажитые, многие автовладельцы предпочитают авторизованным автосалонам сторонние магазины. В них они приобретают не только расходные материалы для регулярных технических обслуживаний, но и коврики. Пусть даже последние и не особо подходят к их автомобилю.

А что, экономия выходит существенная — возьмем, к примеру, третий Ford Focus. У официального дилера, базирующегося в столице, стоимость комплекта резиновых ковриков для этой модели стартует от 1900 рублей, в то время как в интернете аналогичный набор из четырех половичков можно отыскать за 1200 целковых. Предложение заманчивое, но почему же производители так настойчиво не рекомендуют использовать неоригинальную продукцию?

Фото: www.partcatalog.com

Первое, что приходит в голову — денежный интерес. Кому понравится делиться своими кормильцами с конкурентами? Хотя, есть и другие, более любопытные причины. И все они тоже описаны в мануалах.

Во-первых, оригинальные коврики, размер которых выверен до миллиметра, не создают помех для педалей. Что же до изделий сомнительного происхождения и качества, то они, забившись под одну из «площадок», могут спровоцировать ДТП.

Во-вторых, «родные» половички во время движения не смещаются и никак не мешают ступням водителя, надежно удерживаясь фиксаторами. Покупая же дешевые коврики, вы не можете быть до конца уверенным в том, что в самый не подходящий момент пластиковое крепление не сдаст свои позиции, а подстилки не покинут своего места и не причинят вам дискомфорт. Что ж, не поспоришь.

… И прежде, чем вы обругаете автора за «очередной бред», напомним — мы лишь еще раз проговорили то, о чем пишут производители в мануалах. Прислушиваться к их советам или не прислушиваться — дело исключительно ваше.

безопасность дорожного движения, запчасти, аксессуары
15 марта 2019
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