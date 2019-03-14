Почему важно покупать именно оригинальные коврики в автомобиль

Первое, что приходит в голову — денежный интерес. Кому понравится делиться своими кормильцами с конкурентами? Хотя, есть и другие, более любопытные причины. И все они тоже описаны в мануалах.

Во-первых, оригинальные коврики, размер которых выверен до миллиметра, не создают помех для педалей. Что же до изделий сомнительного происхождения и качества, то они, забившись под одну из «площадок», могут спровоцировать ДТП.

Во-вторых, «родные» половички во время движения не смещаются и никак не мешают ступням водителя, надежно удерживаясь фиксаторами. Покупая же дешевые коврики, вы не можете быть до конца уверенным в том, что в самый не подходящий момент пластиковое крепление не сдаст свои позиции, а подстилки не покинут своего места и не причинят вам дискомфорт. Что ж, не поспоришь.

… И прежде, чем вы обругаете автора за «очередной бред», напомним — мы лишь еще раз проговорили то, о чем пишут производители в мануалах. Прислушиваться к их советам или не прислушиваться — дело исключительно ваше.