Nissan и Mitsubishi совместно создали четыре новых модели

Сборка Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eK X наладили на мощностях Mitsubishi в японском городе Курасики. Впервые такие автомобили оснастили системами полуавтоматического управления. Эти технологии позволят малышам самостоятельно передвигаться по однополосным трассам.

В пресс-службе бренда Mitsubishi рассказали, что новинки отличаются довольно мощными улучшенными моторами, а также модернизированной модульной платформой. Кроме того, художники неплохо поработали над внешним видом моделей.

Стоит отметить, что несмотря на то, что фургончики получили много общих узлов и комплектующих, все же авто сохранили дизайнерские стили, характерные каждой марке. Продажи новых авто на местном рынке стартуют уже в конце марта. В России подобные машины японцы не предлагают.

Следует напомнить, что первые совместные модели кей-каров японцы начали собирать в 2013 году, через два года после создания NMKV. Причем партнерами по альянсу бренды стали гораздо позже — в 2016-м.