Названы сроки появления «заряженного» KIA Cerato

KIA Cerato для североамериканского и европейского рынков не так давно сменил генерацию — напомним, российские продажи новинки стартовали осенью. Китайским же покупателям по-прежнему предлагается предыдущая модель, но скоро и на их улице будет праздник. В июне к дилерам поступят новые автомобили, а вместе с тем и «горячая» версия седана — GT.

Судя по снимкам, опубликованным «поднебесными» СМИ, внешне «заряженный» KIA Cerato отличается от традиционного видоизмененной, более агрессивной радиаторной решеткой, перелицованными фарами, оригинальными фонарями, «спортивными» бамперами и элементами аэродинамического обвеса. Выглядит «Серато» GT весьма симпатично, жаль, что нам он не достанется.