Названы сроки появления «заряженного» KIA Cerato

Фото: autohome.com.cn
В Сеть просочились снимки «горячей» модификации нового KIA Cerato, получившей незамысловатое название GT. Ожидается, что в шоу-румы дилеров новинка поступит уже в июне нынешнего года.
Кристина Извекова

KIA Cerato для североамериканского и европейского рынков не так давно сменил генерацию — напомним, российские продажи новинки стартовали осенью. Китайским же покупателям по-прежнему предлагается предыдущая модель, но скоро и на их улице будет праздник. В июне к дилерам поступят новые автомобили, а вместе с тем и «горячая» версия седана — GT.

Судя по снимкам, опубликованным «поднебесными» СМИ, внешне «заряженный» KIA Cerato отличается от традиционного видоизмененной, более агрессивной радиаторной решеткой, перелицованными фарами, оригинальными фонарями, «спортивными» бамперами и элементами аэродинамического обвеса. Выглядит «Серато» GT весьма симпатично, жаль, что нам он не достанется.

Что же до технической части, то в моторную гамму седана для китайского авторынка войдет 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л. с. и 130-сильный мотор с наддувом. По предварительным данным, младший агрегат будет работать в паре с «механикой» или «автоматом», а старший — исключительно с семидиапазонным «роботом». Какой двигатель «поселится» под капотом версии GT — пока неизвестно.

Добавим, что в России новый KIA Cerato продается в двух модификациях с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, генерирующими 128 и 150 сил соответственно. Коробки передач: шестискоростная МКП и шестиступенчатая АКП. Стартовая цена автомобиля без учета различных спецпредложений — 1 134 900 рублей.

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20 марта 2019
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