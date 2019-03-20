Названы сроки появления «заряженного» KIA Cerato

KIA Cerato для североамериканского и европейского рынков не так давно сменил генерацию — напомним, российские продажи новинки стартовали осенью. Китайским же покупателям по-прежнему предлагается предыдущая модель, но скоро и на их улице будет праздник. В июне к дилерам поступят новые автомобили, а вместе с тем и «горячая» версия седана — GT.
Судя по снимкам, опубликованным «поднебесными» СМИ, внешне «заряженный» KIA Cerato отличается от традиционного видоизмененной, более агрессивной радиаторной решеткой, перелицованными фарами, оригинальными фонарями, «спортивными» бамперами и элементами аэродинамического обвеса. Выглядит «Серато» GT весьма симпатично, жаль, что нам он не достанется.
Что же до технической части, то в моторную гамму седана для китайского авторынка войдет 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л. с. и 130-сильный мотор с наддувом. По предварительным данным, младший агрегат будет работать в паре с «механикой» или «автоматом», а старший — исключительно с семидиапазонным «роботом». Какой двигатель «поселится» под капотом версии GT — пока неизвестно.
Добавим, что в России новый KIA Cerato продается в двух модификациях с 1,6- и 2,0-литровыми моторами, генерирующими 128 и 150 сил соответственно. Коробки передач: шестискоростная МКП и шестиступенчатая АКП. Стартовая цена автомобиля без учета различных спецпредложений — 1 134 900 рублей.