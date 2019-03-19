Зачем автоматическим трансмиссиям режим «Спорт»

Продавцы в автосалонах, «впаривая» клиенту новенькую машину, частенько используют в качестве аргумента «за» спортивный режим езды. Мол, посмотрите, какой универсальный автомобиль — захотите однажды почувствовать себя гонщиком F1, нажмите соответствующую кнопку и наслаждайтесь. О чем умалчивают ушлые менеджеры, и стоит ли вообще пользоваться этой «невероятной» опцией, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, многие автоматические трансмиссии, помимо основных режимов работы D (движение), R (задний ход), P (паркинг) и N (нейтраль), имеют ряд дополнительных, таких как L или 1 (низкая передача, первая), 2 (первые две передачи) и S (спорт). Последняя по сей день вызывает у водителей массу вопросов. Действительно ли она превращает «дохлую» машину в гоночный болид? В чем подвох?
Начнем с того, что активация режима «зажигалки» (при наличии такой опции, естественно) возможна либо посредством соответствующей передачи коробки, либо специальной клавиши — все зависит от конкретной модели. Как бы там ни было, при включении «спорта» корректируются настройки двигателя и трансмиссии, а в тех автомобилях, что подороже — также рулевого управления и подвески.
Если мы рассматриваем относительно бюджетный автомобиль, то как правило, отличие спортивного режима езды от обычного заключается лишь в том, что в первом случае передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя. Да, разгон машины становится чуть более динамичным, однако за это приходится платить повышенным расходом топлива. Увы, чудес не бывает.
На простеньких машинах реальную разницу между режимами D и S уловить непросто — в подавляющем большинстве случаев это и вовсе плацебо. На автомобилях, цена которых переваливает за отметку, равную сумме зарплат среднестатистического россиянина за десять лет, она более ощутима. Но там, как мы уже сказали, режим «Спорт» подразумевает, помимо прочего, корректировку жесткости подвески и точности рулевого колеса.
В общем, не стоит вестись на уловки менеджеров, обещающих невероятные эмоции от дорожных упражнений в режиме «Спорт» на бюджетной малолитражке. Это маркетинговый фокус, не более того. Хотите незабываемых впечатлений — покупайте спорткар. А в противном случае довольствуйтесь тем, что есть — автомобилем для повседневного использования со всеми вытекающими.