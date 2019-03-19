Зачем автоматическим трансмиссиям режим «Спорт»

Если мы рассматриваем относительно бюджетный автомобиль, то как правило, отличие спортивного режима езды от обычного заключается лишь в том, что в первом случае передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя. Да, разгон машины становится чуть более динамичным, однако за это приходится платить повышенным расходом топлива. Увы, чудес не бывает.

На простеньких машинах реальную разницу между режимами D и S уловить непросто — в подавляющем большинстве случаев это и вовсе плацебо. На автомобилях, цена которых переваливает за отметку, равную сумме зарплат среднестатистического россиянина за десять лет, она более ощутима. Но там, как мы уже сказали, режим «Спорт» подразумевает, помимо прочего, корректировку жесткости подвески и точности рулевого колеса.

В общем, не стоит вестись на уловки менеджеров, обещающих невероятные эмоции от дорожных упражнений в режиме «Спорт» на бюджетной малолитражке. Это маркетинговый фокус, не более того. Хотите незабываемых впечатлений — покупайте спорткар. А в противном случае довольствуйтесь тем, что есть — автомобилем для повседневного использования со всеми вытекающими.