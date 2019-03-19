Новый Renault Duster и еще три бюджетных кроссовера, которые уже можно купить в России

Русский человек любит все модное, бескомпромиссное и чтоб подешевле. Автомобили — не исключение. Нет, конечно, «Мерседесы» мы очень любим, но если бы они стоили копейки, то вся страна бы ездила на «Мерседесах». Поэтому спустимся на землю и посмотрим, что весна привезла нашему брату помимо солнца и оголившихся коленок.
RENAULT DUSTER
Хоть ты тресни, а ставший почти народным «Дастер» в новом поколении до нас пока так и не добрался. Но зато приехал автомобиль 2019-го модельного года. А это значит, что в салоне вроде бы появились более качественные материалы отделки и свежего дизайна мультифункциональный руль.
О, Боги — обогрев лобового стекла теперь включается отдельно выведенной на центральную консоль клавишей. А еще поставим «лайк» за датчики давления в шинах. Вот, собственно, и все обновления. Хотя нет: еще сменили названия комплектации. Согласитесь, ведь это так важно для потребителя!
Цена: от 710 000 рублей.
UAZ PATRIOT
Проторенными дорожками ходит Ульяновский автозавод, перезапустивший флагманский внедорожник в очередной супер версии. «Лайф стайл» — как вам такое? Похоже, на модное название сейчас должны клюнуть даже не успевшие надуть губы инстаграм-красотки. Под стать и едкий салатовый цвет кузова — вот только теща вряд ли его оценит. Впрочем, для нее найдутся свеженькие колесные диски в интригующих темных тонах.
Апогеем же стиля стали накладки и шильдики, указывающие на принадлежность «Патриота» к невероятно эксклюзивному изданию. Что касается функционала, то «уазик» готов похвастать климат-контролем, атермальными стеклами, передними-задними парктрониками и «музыкой», причем даже с USB.
Цена: от 983 400 рублей.
SUZUKI VITARA
Японцы тоже решили ворваться на рынок с обновлениями, а главное — с какими! Кроссовер обзавелся, как кажется на первый взгляд, новыми бамперами, «грилем» из пяти секций а-ля SX4, а также парой свежих цветов кузова. Финальным аккордом стала полностью светодиодная оптика и чуть больше хрома вокруг.
А что же внутри? Интерьер козыряет комбинированной «приборкой» с жидкокристаллическим дисплеем и декоративной накладкой центральной консоли. Стала лучше обивка кресел и — вот она, эволюция! — появился подлокотник.
Цена: от 1 179 000 рублей.
GEELY ATLAS
Китайский кроссовер получил приставку «Турбо» — помните такую жвачку? Так вот: не по-китайски ладно скроенный автомобиль «разозлился» до 184 л. с., а это на целых 35 «лошадок» больше, чем у «атмосферника» объемом 2,4 литра. Считай — пуля! Во всяком случае, «выстреливает» действительно громко.
Помимо наддувного мотора машине достались климат-контроль, задние датчики парковки, электронный стояночный тормоз, вменяемая мультимедиа и колесные диски о 17-ти дюймах. В общем, можно смело гнать на все четыре стороны.
Цена: от 1 440 000 рублей.