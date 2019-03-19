Новый Renault Duster и еще три бюджетных кроссовера, которые уже можно купить в России

RENAULT DUSTER

Хоть ты тресни, а ставший почти народным «Дастер» в новом поколении до нас пока так и не добрался. Но зато приехал автомобиль 2019-го модельного года. А это значит, что в салоне вроде бы появились более качественные материалы отделки и свежего дизайна мультифункциональный руль.

О, Боги — обогрев лобового стекла теперь включается отдельно выведенной на центральную консоль клавишей. А еще поставим «лайк» за датчики давления в шинах. Вот, собственно, и все обновления. Хотя нет: еще сменили названия комплектации. Согласитесь, ведь это так важно для потребителя!

Цена: от 710 000 рублей.