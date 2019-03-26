Названы самые популярные седаны в России

Самым продаваемым автомобилем в кузове седан оказался Hyundai Solaris: «кореец» разошелся тиражом в 65 600 экземпляров и потерял 4% «голосов». В общем рейтинге авто заняло пятое место, его опередили LADA Vesta и Granta, а также KIA Rio, предложенные не только в четырехдверном варианте, но и в кузовах иного типа: универсал, лифтбэк и хетчбэк. Solaris оснащают одним из двух моторов — на выбор: 100-сильным объемом 1,4 л и 1,6-литровым с отдачей в 123 л. с. Ценник на модель на данный момент стартует от 730 000 рублей.

На второй и третьей строчках прописались как раз Granta и Vesta в кузове седан с результатом в 65 200 (+9%) и 65 100 (-9%) автомобилей соответственно. За ними следует Volkswagen Polo, уехавший от дилеров в количестве 59 500 авто (+22%), и замыкает ТОП-5 KIA Rio: его выбрали 59 400 покупателей (-24%).

Остальные позиции в первой десятке седанов, по данным агентства «Автостат», заняли по порядку: Toyota Camry (33 700 машин, +20%), Renault Logan (30 300 единиц, −1%), KIA Optima (20 8 экземпляров, +63%), Datsun on-DO (18 200 автомобилей, −8%) и Nissan Almera (14 900 автомобилей, −5%).

Последняя, кстати, совсем скоро канет в Лету: автомобиль покинул конвейер еще осенью, дилеры попросту распродают последние запасы со складов.