Как ГИБДД отбирает «права» за тонировку и тюнинг фар

Как выделиться из общей массы, стать ярче и привлекательнее, притягивать на дороге взгляды и вызывать восхищение среди «рядом стоящих»? Чистый автомобиль и отсутствие штрафов, увы, не в цене. Другое дело — ревущий «выхлоп», ворох наклеек и тонировка всех прозрачных поверхностей, часто говорящая о революционных взглядах обладателя! Ведь за тонировку передней полусферы — лобового, водительского и стекла пассажира переднего ряда — у нас положен штраф.

То ли дело — затемненная оптика. Выглядит агрессивно, сразу чувствуется стиль и грация, автомобиль обретает «повышенную мощность» в глазах водителя и окружающих, а сотрудник ГИБДД, даже если и остановит, не сможет выписать билет в Сбербанк! И волки сыты, и овцы целы. Однако это только так кажется… В действительности водитель в мгновение ока может превратиться в пешехода.