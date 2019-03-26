Как ГИБДД отбирает «права» за тонировку и тюнинг фар

Фото: АвтоВзгляд
Ничто так не привлекает российских водителей, как бесконечное улучшение внешнего вида своего автомобиля. Зачастую — в ущерб безопасности. Что ожидает любителей «затюнинговать» фары, если на дороге попадется строгий инспектор, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Как выделиться из общей массы, стать ярче и привлекательнее, притягивать на дороге взгляды и вызывать восхищение среди «рядом стоящих»? Чистый автомобиль и отсутствие штрафов, увы, не в цене. Другое дело — ревущий «выхлоп», ворох наклеек и тонировка всех прозрачных поверхностей, часто говорящая о революционных взглядах обладателя! Ведь за тонировку передней полусферы — лобового, водительского и стекла пассажира переднего ряда — у нас положен штраф.

То ли дело — затемненная оптика. Выглядит агрессивно, сразу чувствуется стиль и грация, автомобиль обретает «повышенную мощность» в глазах водителя и окружающих, а сотрудник ГИБДД, даже если и остановит, не сможет выписать билет в Сбербанк! И волки сыты, и овцы целы. Однако это только так кажется… В действительности водитель в мгновение ока может превратиться в пешехода.

Во-первых, тонировка оптики прямо влияет на безопасность: стоит выехать из пределов хорошо освещенных городов на загородную магистраль мелкопоместного значения, как слой темной пленки начинает изрядно снижать и без того не лучший уровень освещения. Добавим сюда весеннюю грязь, которая сама по себе снижает светопропускаемость фары, и получим непроглядную тьму и вероятность влететь, если не в корму грузовика с давно не работающими фонарями, то в глубокую яму. Так себе перспектива.

Кстати, о корме: ценители тонировки задней оптики должны осознавать, что видно их значительно хуже и не судить строго тех, кто «причалит». Габаритные огни и стоп-сигнал особо не заметны. Зато «красиво», хотя красота — понятие глубоко личное и не имеющая общих для всех параметров. Впрочем, само понятие «безопасность дорожного движения» никогда не являлось мощным стимулом для львиной доли российских водителей: я проеду — а дальше, хоть трава не расти. Любой перекресток подтвердит эту грустную истину.

Когда чувство самосохранения не срабатывает, в дело вступает закон. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств ни слова не говорит о тонировке световых приборов — там есть четкие инструкции исключительно о светопропускаемости стекол.

Зато в перечне неисправности и условий, при которых запрещена эксплуатация, есть следующий пункт: «если на транспортном средстве установлены спереди световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого, а сзади — фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного, то эксплуатация транспортного средства запрещена».

Лазейка, конечно, есть — в регламенте отсутствует «ритуал», на основании которого сотрудник ГИБДД должен определить изменение.

Но вот в кодексе об административных правонарушениях все предельно жестко. Согласно пункту 3 статьи 12.5 КоАП, «управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений».

Кстати, изменение цвета задней оптики обойдется намного дешевле: самое печальное, что может постигнуть тюнера, это предупреждение или штраф 500 рублей согласно той же статье КоАП.

Если дерзкий образ или скучный быт требует от водителя постоянно рисковать водительским удостоверением, то следует быть готовым к тому, что однажды на дороге попадется въедливый инспектор, который знает наизусть и внутренний регламент, и КоАП.

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26 марта 2019
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