Прощай, Almera: Nissan отказался от последнего в российской линейке седана

Японцы оставят в РФ только кроссоверы и «горячее» купе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя концерна. Дело в том, что компания собирается укреплять позиции своих SUV, ведь этот сегмент не прекращает расти не только в России, но и во всем мире. Итак, после того, как со складов уйдет последняя Almera, в гамме Nissan останутся Juke, Qashqai, Murano, X-Trail и Terrano и GT-R. Кстати, Qashqai, Murano и X-Trail для россиян собирают на санкт-петербургском заводе Nissan, остальные автомобили импортируются.

Напомним, что за первые шесть месяцев этого года официальным дилерским центрам Nissan в России удалось продать 37 037 автомобилей, повысив продажи на 5% в сравнении с тем же прошлогодним периодом. Японский бренд занял седьмое место по реализации легкового и легкого коммерческого транспорта. Самыми востребованными моделями марки оказались X-Trail и Qashqai.