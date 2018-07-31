Прощай, Almera: Nissan отказался от последнего в российской линейке седана

Фото: Nissan
Компания Nissan собирается остановить производство на АВТОВАЗе последнего в российской линейке бренда седана. Окончание сборки Almera запланировано на октябрь этого года. Представители марки говорят, что запаса готовых машин на складах должно хватить до весны, если сохранится текущий спрос.
Светлана Ермолаева

Японцы оставят в РФ только кроссоверы и «горячее» купе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя концерна. Дело в том, что компания собирается укреплять позиции своих SUV, ведь этот сегмент не прекращает расти не только в России, но и во всем мире. Итак, после того, как со складов уйдет последняя Almera, в гамме Nissan останутся Juke, Qashqai, Murano, X-Trail и Terrano и GT-R. Кстати, Qashqai, Murano и X-Trail для россиян собирают на санкт-петербургском заводе Nissan, остальные автомобили импортируются.

Напомним, что за первые шесть месяцев этого года официальным дилерским центрам Nissan в России удалось продать 37 037 автомобилей, повысив продажи на 5% в сравнении с тем же прошлогодним периодом. Японский бренд занял седьмое место по реализации легкового и легкого коммерческого транспорта. Самыми востребованными моделями марки оказались X-Trail и Qashqai.

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31 июля 2018
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