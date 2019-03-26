Что случится с машиной, если на ее кузов пролить бензин

Бензин сам по себе — неплохой растворитель, способный побороть разнообразные пятна. Им убирают капли битума и краски, чистят одежду от следов масла и отработки, ликвидируют различные «неожиданности», которые появляются в процессе эксплуатации транспортного средства. Но если топливо нанести на кузов автомобиля и дать ему поработать продолжительное время, то бензин разъест защитный слой лака и останется на детали жирным пятном. Обладатели светлых и серебристых автомобилей прекрасно знакомы с этой особенностью — ведь каждому хоть раз «проливали» немного «горючки» при заправке.
Короткий контакт топлива с поверхностью не может нанести серьезный урон. Если быстро локализовать проблему и хорошо промыть водой, то даже пятнышка не останется. Но что будет, если проблема не обнаружена вовремя? Тогда бензин растворит тонкий и зачастую уже поврежденный слой лака на крыле и лючке бензобака: от постоянного контакта — открывают и закрывают тот самый резервуар достаточно часто — защитный слой ЛКП и так нарушен! Иной раз достаточно хорошей мойки и последующей локальной полировки детали, а если случай запущенный, то придется красить.
Разберем три ситуации: «мгновенная реакция», «вечерний обход» и «рассеянный владелец».