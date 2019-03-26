Что случится с машиной, если на ее кузов пролить бензин

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Неприятность, с которой сталкивался каждый водитель: нерадивый заправщик «оросил» крыло автомобиля остатками топлива из заправочного пистолета. В лучшем случае, предварительно извинившись, подтеки топлива он уберет с помощью сухой салфетки. В худшем — оставит на крыле, надеясь на невнимательность водителя. Чем может закончиться такая случайность — в материале на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Бензин сам по себе — неплохой растворитель, способный побороть разнообразные пятна. Им убирают капли битума и краски, чистят одежду от следов масла и отработки, ликвидируют различные «неожиданности», которые появляются в процессе эксплуатации транспортного средства. Но если топливо нанести на кузов автомобиля и дать ему поработать продолжительное время, то бензин разъест защитный слой лака и останется на детали жирным пятном. Обладатели светлых и серебристых автомобилей прекрасно знакомы с этой особенностью — ведь каждому хоть раз «проливали» немного «горючки» при заправке.

Короткий контакт топлива с поверхностью не может нанести серьезный урон. Если быстро локализовать проблему и хорошо промыть водой, то даже пятнышка не останется. Но что будет, если проблема не обнаружена вовремя? Тогда бензин растворит тонкий и зачастую уже поврежденный слой лака на крыле и лючке бензобака: от постоянного контакта — открывают и закрывают тот самый резервуар достаточно часто — защитный слой ЛКП и так нарушен! Иной раз достаточно хорошей мойки и последующей локальной полировки детали, а если случай запущенный, то придется красить.

Разберем три ситуации: «мгновенная реакция», «вечерний обход» и «рассеянный владелец».

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Повезло

Если автовладелец сразу заметил, что произошла «ситуация», то волноваться не стоит: машину следует отогнать от колонки, набрать ведро воды, которым вас с радостью снабдят на АЗС, и хорошо промыть пострадавший участок на кузове. Привлекать к ответственности виновника не следует: от качества произведенной мойки напрямую зависит потребность в последующем посещении малярного цеха. Ни в коем случае нельзя тереть сухой тряпкой! Образовавшийся абразив лишь усугубит ситуацию.

Промыть надо не только крыло и лючок бензобака, но и внутренности «кармана», где расположена заливная горловина: в полости скапливается грязь и бензин, которые в тандеме быстро приведут к образованию ржавчины. А ремонт этого участка обойдется дорого.

Убедившись, что последствия пролитого топлива локализованы, можно спокойно продолжить движения, а для успокоения совести заехать в свободную минуту на мойку.

Не повезло

Однако в утренней горячке можно и не заметить пролитого на кузов автомобиля бензина. А заправщики, как и любой из нас, не горят желанием концентрировать внимание на собственных ошибках. В большинстве своем водители замечают характерные разводы уже под вечер, когда простой водой и тряпкой проблему только усугубишь. В такой ситуации нужно немедленно отвезти авто на мойку и попросить промыть крыло и бензобак водой под давлением. Вероятнее всего, пятно останется, но его можно легко убрать с помощью средства для удаления битумных пятен, ацетона или слабого растворителя, а также специализированных средств для въевшейся грязи и насекомых.

Аккуратно наносим небольшое количество «химии» на чистую ветошь и круговыми движениями без применения грубой мужской силы снимаем слой за слоем до тех пор, пока от пятна не останется и следа.

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Скорость и агрессия, несмотря на обоснованность последнего, здесь не применима: мощный раствор может вместе с пятном удалить и лак, и даже добраться до грунта. Поэтому перед проведением операции следует окончательно остыть и расслабиться. Это не более чем случайность, которая не стоит сгоревших нервных клеток. Которые, как известно, не восстанавливаются. Как и лакокрасочное покрытие.

Рассеянность — это фатально

Если подтек «залежался» на кузове более двух-трех дней, то без абразивной обработки его уже не удалить. Придется бежать в автомагазин за мягкой полиролью, брать в руки шлифовальную машинку и провести добрый час, удаляя расплывчатое желтое пятно. Попутно следует внимательно осмотреть последствия столь долгого пребывания топлива на детали: химический состав, дорожная грязь, реагенты и весеннее солнышко могли здорово повредить тонкий слой лака.

Сегодня автопроизводители, экономя на электроэнергии и материалах, наносят очень тонкий слой краски, повредить который можно даже тонким прутиком. А тут — компресс из грязи с растворителем! Всего за несколько месяцев простая человеческая халатность, зачастую объяснимая усталостью и жутким графиком, приведет к вынужденной покраске детали. А ведь заднее крыло — большая деталь, за нее возьмут, как за две! Да и машину придется отдать в цех минимум на 3—4 дня.

АЗС, бензин, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
26 марта 2019
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