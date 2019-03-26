Что случится с машиной, если на ее кузов пролить бензин

Повезло

Если автовладелец сразу заметил, что произошла «ситуация», то волноваться не стоит: машину следует отогнать от колонки, набрать ведро воды, которым вас с радостью снабдят на АЗС, и хорошо промыть пострадавший участок на кузове. Привлекать к ответственности виновника не следует: от качества произведенной мойки напрямую зависит потребность в последующем посещении малярного цеха. Ни в коем случае нельзя тереть сухой тряпкой! Образовавшийся абразив лишь усугубит ситуацию.

Промыть надо не только крыло и лючок бензобака, но и внутренности «кармана», где расположена заливная горловина: в полости скапливается грязь и бензин, которые в тандеме быстро приведут к образованию ржавчины. А ремонт этого участка обойдется дорого.

Убедившись, что последствия пролитого топлива локализованы, можно спокойно продолжить движения, а для успокоения совести заехать в свободную минуту на мойку.

Не повезло

Однако в утренней горячке можно и не заметить пролитого на кузов автомобиля бензина. А заправщики, как и любой из нас, не горят желанием концентрировать внимание на собственных ошибках. В большинстве своем водители замечают характерные разводы уже под вечер, когда простой водой и тряпкой проблему только усугубишь. В такой ситуации нужно немедленно отвезти авто на мойку и попросить промыть крыло и бензобак водой под давлением. Вероятнее всего, пятно останется, но его можно легко убрать с помощью средства для удаления битумных пятен, ацетона или слабого растворителя, а также специализированных средств для въевшейся грязи и насекомых.

Аккуратно наносим небольшое количество «химии» на чистую ветошь и круговыми движениями без применения грубой мужской силы снимаем слой за слоем до тех пор, пока от пятна не останется и следа.