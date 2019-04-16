В России стартовало производство нового KIA Cerato

Интересно, что Cerato стал третьей моделью KIA, производящейся в России по полному циклу, начиная со сварки и заканчивая покраской и непосредственно сборкой. До того, с ноября 2013 года на отечественных мощностях локализовали кроссовер KIA Sorento, а спустя год на линию запустили Cerato Classic. Стоит отметить, что с момента запуска модели на «Автоторе» в общей сложности изготовили около 68 000 «Серато».

Напомним, что до конца апреля KIA прикатит на отечественный рынок еще одну модель — совершенно новый ProCeed в пятидверном кузове shooting brake. Авто доберется до нас в двух вариантах. Самый производительный движок в моторной гамме будет развивать до 200 л. с.