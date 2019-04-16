В России стартовало производство нового KIA Cerato

На заводе «Автотор» под Калининградом, где выпускают всю продуктовую линейку корейской марки, стартовала сборка KIA Cerato нового, третьего по счету поколения по полному циклу. Когда ждать россиянам новый седан российского производства?
Как пообещала пресс-служба бренда корейская «четырехдверка» среднего класса KIA Cerato появится в шоу-румах отечественных дилеров уже во второй половине апреля.
С конвейеров «Автотора» сходит модель, в чьем арсенале два атмосферных бензиновых мотора — на выбор покупателя: 128-сильный движок объемом 1,6 л, работающий вкупе с шестискоростной «механикой» или с АКП с аналогичным количеством ступеней, и двухлитровый агрегат мощностью 150 л. с., выступающий лишь с «автоматом». Ценник на авто будет начинаться от 1 134 900 рублей.
Интересно, что Cerato стал третьей моделью KIA, производящейся в России по полному циклу, начиная со сварки и заканчивая покраской и непосредственно сборкой. До того, с ноября 2013 года на отечественных мощностях локализовали кроссовер KIA Sorento, а спустя год на линию запустили Cerato Classic. Стоит отметить, что с момента запуска модели на «Автоторе» в общей сложности изготовили около 68 000 «Серато».
Напомним, что до конца апреля KIA прикатит на отечественный рынок еще одну модель — совершенно новый ProCeed в пятидверном кузове shooting brake. Авто доберется до нас в двух вариантах. Самый производительный движок в моторной гамме будет развивать до 200 л. с.