Шанхай-2019: Audi Al:ME едет в будущее

Салон компактного авто вмещает четырех человек и может трансформироваться, если есть необходимость перевезти большое количество багажа. При колесной базе 2,77 м, высоте 1,5 м, длине 4,3 м, ширине 1,9 м машина вышла очень просторной. Ее футуристичные интерьер и экстерьер наверняка претерпят еще не одно изменение, но сегодня в качестве шоустоперов вызывают повышенный интерес публики — к выставленному на автосалоне образцу буквально не пробиться.

И этот интерес понятен: перед нами автомобиль, который, повторимся, требует вмешательства водителя только в сложных режимах движения, а, скажем, по автомагистралям и при вялом городском трафике способен рулить самостоятельно.