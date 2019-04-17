Шанхай-2019: Audi Al:ME едет в будущее

Сегодня автопроизводители, помешанные на беспилотном автобудущем, устроили «гонку вооружений»: чья машина продвинется дальше на имеющихся сегодня шести уровнях автономности транспортных средств. И, похоже, Audi со своим концептом AI:ME — сегодня одна из лидеров.
Ее новая разработка, показанная в Шанхае, достигла четвертого уровня беспилотности, при котором автомобиль ездит практически самостоятельно: маневрирует, тормозит, разгоняется, читает разнообразную дорожную информацию и паркуется.
Правда, на этом уровне маневренность транспортного средства еще не отточена: оно теряется в плотном трафике, например, или на извилистых проселках-серпантинах. В общем, водительский контроль тут пока крайне необходим. Но, тем не менее, это вполне себе беспилотник.
Разумеется, на электротяге: расположившийся на задней оси агрегат выдает солидные 170 «лошадок».
Салон компактного авто вмещает четырех человек и может трансформироваться, если есть необходимость перевезти большое количество багажа. При колесной базе 2,77 м, высоте 1,5 м, длине 4,3 м, ширине 1,9 м машина вышла очень просторной. Ее футуристичные интерьер и экстерьер наверняка претерпят еще не одно изменение, но сегодня в качестве шоустоперов вызывают повышенный интерес публики — к выставленному на автосалоне образцу буквально не пробиться.
И этот интерес понятен: перед нами автомобиль, который, повторимся, требует вмешательства водителя только в сложных режимах движения, а, скажем, по автомагистралям и при вялом городском трафике способен рулить самостоятельно.
Любопытно, что человек, включающийся в процесс управления, будет делать это с помощью широченного 3D-дисплея, расположенного на приборной панели. Интегрированная в него интеллектуальная система понимает голосовые команды, отслеживает направление взгляда рулевого и поддерживает сенсорное управление с помощью встроенных в элементы отделки тачскринов.
Разумеется, тут уже сейчас полно опций для связи, развлечений и отдыха в пути.
Между тем, Audi оказалась не единственной компанией, показавшей на Шанхайском автосалоне прототип машины будущего. Хозяева выставки выкатили не менее пяти подобных автомобилей, включая автономные автобусы, персональные мини-авто, тяжелые грузовики и даже уборочную технику. Правда, по традиции «постеснялись» сообщить даже примерные технические характеристики своих беспилотных детищ.