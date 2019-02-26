Почему важно правильно выбирать колесные диски

Фото: Lamborghini
А вы знали, что каждая четвертая авария в России в прошлом году случилась по вине той или иной неисправности колесных дисков. А кроме того, эта причина стала более, чем на 28% чаще встречаться в отчетах о ДТП. Каким производителям стоит доверять при выборе этой немаловажной детали?
Светлана Ермолаева

Для начала разберемся, какие бывают колесные диски. На отечественном рынке самыми распространенными можно назвать стальные или штампованные. Они входят в оснащение бюджетных автомобилей и машин средней цены. Кстати, их легче остальных восстановить после деформации.

Литые (их еще называют легкосплавными) стоят на втором месте по популярности: они легкие и разнообразные по дизайну, правда отличаются уже не столь демократичной ценой. Есть еще и кованые диски: самые дорогостоящие, но и самые надежные при этом.

Стоит отметить, что по данным специалистов компании «АвтоСпецЦентр», 50% рынка принадлежит российским производителям. Причем нельзя сказать, что отечественная продукция отличается низким качеством. Еще 19% всех дисков произвели в Китае, 17% — в европейских странах и 14% — на заводах Южной Кореи.

Фото: newsinnormandy.com

Кстати, не так давно тестирования прошла продукция 23 брендов, продающих колесные диски у нас в стране. Изделия шести из них признали просто опасными в использовании, еще шесть напротив — превзошли заявленное качество, оставшиеся 11 производят пригодные для эксплуатации диски.

Однако 80% сертифицированной продукции не соответствуют данным, прописанным в документах, 25% вообще не выдержало никаких проверок (в основном малоизвестные производители), и в это число попадают 80% «китайцев».

Специалисты советуют ухаживать за дисками и не забывать отдавать на покраску, если повреждено покрытие. При деформации спасут прокатка и балансировка. Но восстановить эту деталь до заводского качества уже не получится: все равно увеличивается скорость разгона, ухудшается управляемость, а также сцепление с дорогой.

И хотя покупка дисков — удовольствие не их дешевых, все же 75% опрошенных автомобилистов приобретут новые, если старые уже невозможно восстановить.

Поэтому, чтобы не стать жертвой некачественной продукции, нужно заранее ознакомиться с результатами проверки выбранных дисков. И лишний раз лучше не экономить на этой не очень важной на первый взгляд, но играющей важную роль в безопасности, детали.

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26 февраля 2019
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