Почему важно правильно выбирать колесные диски

Для начала разберемся, какие бывают колесные диски. На отечественном рынке самыми распространенными можно назвать стальные или штампованные. Они входят в оснащение бюджетных автомобилей и машин средней цены. Кстати, их легче остальных восстановить после деформации.

Литые (их еще называют легкосплавными) стоят на втором месте по популярности: они легкие и разнообразные по дизайну, правда отличаются уже не столь демократичной ценой. Есть еще и кованые диски: самые дорогостоящие, но и самые надежные при этом.

Стоит отметить, что по данным специалистов компании «АвтоСпецЦентр», 50% рынка принадлежит российским производителям. Причем нельзя сказать, что отечественная продукция отличается низким качеством. Еще 19% всех дисков произвели в Китае, 17% — в европейских странах и 14% — на заводах Южной Кореи.