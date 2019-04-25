Mercedes-Benz C-класса нового поколения выкатился на испытания

Защитная пленка практически полностью скрывает детали кузова премиальной «четырехдверки», чьи изображения опубликовало издание Motor1, но в очертаниях авто вполне угадывается модель актуальной генерации. Правда, невооруженным глазом видно, что кузов получил более обтекаемые формы.

Известно, что новый Mercedes-Benz C-класс построят на облегченной платформе MRA2 с большим количество элементов из алюминиевого сплава. Кроме того, не раскрывая подробностей, разработчики рассказали, что коэффициент сопротивления авто будет равен 0,25.

Ожидается, что C-класс оснастят начинкой по самому последнему слову техники: помимо продвинутых систем активной безопасности, автомобиль обзаведется более навороченной цифровой «приборкой».