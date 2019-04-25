Mercedes-Benz C-класса нового поколения выкатился на испытания

Автомобильные папарацци всегда на чеку. В этот раз под объективы их фотокамер попал Mercedes-Benz C-класса нового поколения, обтянутый камуфляжем. Компактный седан из Штутгарта застали во время тестов на знаменитой Северной петле Нюрбургринга.
Защитная пленка практически полностью скрывает детали кузова премиальной «четырехдверки», чьи изображения опубликовало издание Motor1, но в очертаниях авто вполне угадывается модель актуальной генерации. Правда, невооруженным глазом видно, что кузов получил более обтекаемые формы.
Известно, что новый Mercedes-Benz C-класс построят на облегченной платформе MRA2 с большим количество элементов из алюминиевого сплава. Кроме того, не раскрывая подробностей, разработчики рассказали, что коэффициент сопротивления авто будет равен 0,25.
Ожидается, что C-класс оснастят начинкой по самому последнему слову техники: помимо продвинутых систем активной безопасности, автомобиль обзаведется более навороченной цифровой «приборкой».
По некоторым данным, авто вооружат гибридной силовой установкой, что, конечно, не исключает целой линейки «четверок» и шестицилиндровых моторов как бензиновых, так и дизельных. Также будут варианты и с так называемым «мягким» гибридом.
Несмотря на идущие полным ходом дорожные испытания, в ближайшее время премьеры «цешки» ждать не стоит. Есть мнение, что конкурента BMW 3-й серии готовят к продажам в 2021 году. Напомним, что на данный момент в России C-класс представлен в кузовах седан и купе. Его ценник начинается от 2 350 000 рублей.