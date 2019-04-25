5 причин, почему нельзя на большой скорости проезжать лужи

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Если в зимнюю пору для водителя одним из самых опасных сюрпризов на дороге считается гололед, то летом не менее экстремальным испытанием для машины может оказаться обыкновенная лужа. Многие привыкли их форсировать с ходу — даже не сбрасывая скорость, хотя делать это крайне опасно…
Иван Флягин

Бесспорно — лужа луже рознь, и определяющим фактором безопасности для автомобиля является ее глубина. Проблема заключается в том, что водитель, движущийся по трассе на большой скорости, не всегда вовремя заметит на своем пути лужу, а, если даже распознает ее заранее, то вряд ли он в состоянии определить, насколько она глубока.

Впрочем, даже совсем мелкая водная преграда на шоссе запросто может спровоцировать серьезное ДТП, если перед ней вовремя не притормозить. А идеальная скорость для преодоления глубокой лужи — не более 10 км в час.

Аквапланирование

Прежде всего для машины на мокрой дороге всегда возникает опасность аквапланирования — явления, когда автомобиль теряет сцепление с дорожным покрытием из-за образования между шиной и асфальтом водяного клина.

В таких условиях машина становится неуправляемой, возрастает риск неконтролируемого заноса и, как следствие — серьезного ДТП. Чем выше скорость, тем печальней последствия, причем для возникновения эффекта аквапланирования достаточно совсем неглубокой лужи.

Сюрприз

Большая вода на проезжей части всегда коварна тем, что под ней может прятаться не только огромная яма или крутая кочка, но и открытый канализационный люк или какой-нибудь бетонный блок или иной тяжелый предмет. Нетрудно представить, что произойдет, если налететь на такую преграду на большой скорости. В конце концов, лужа может быть настолько глубокой, что автомобиль просто захлебнется и надолго лишится чувств.

Повреждение

Промокшая электропроводка — самое безобидное, что может случится после форсирования лужи, если учесть, что в такой ситуации светит реальный шанс получить гидроудар. Воде достаточно попасть в воздухозаборник, чтобы потом оттуда прямиком добраться до цилиндра.

Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня, и как следствие — неминуемый дорогостоящий капремонт двигателя.

Потеря тормозов

У любого автомобиля, который принимает ванну, да еще и на приличной скорости, вода попадает на тормозные колодки. Каждый мало-мальски опытный водитель знает, что до тех пор, пока их не просушить с помощью нескольких плавных манипуляций педалью тормоза, эффект торможения будет снижен. На медленном ходу это сделать легко и просто, что не скажешь про ускоренное движение по мокрой дороге. Да и нет никаких гарантий, что экстремальная ситуация не возникнет сразу после выезда авто из лужи, в тот момент, когда тормоза у него работают в половину силы.

Фонтан для пешеходов

В конце концов, автомобиль, с ходу проезжающий водные преграды, может окатить грязной водой случайных пешеходов на тротуаре. Водителю в такой ситуации ничего не грозит, если, конечно, облитый человек не успеет бросить в злосчастную машину что-нибудь тяжелое — и при этом не промахнется. В любом случае следует учитывать, что на месте обтекающего бедолаги всегда может оказаться тот, кто его окатил.

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25 апреля 2019
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