5 причин, почему нельзя на большой скорости проезжать лужи

Бесспорно — лужа луже рознь, и определяющим фактором безопасности для автомобиля является ее глубина. Проблема заключается в том, что водитель, движущийся по трассе на большой скорости, не всегда вовремя заметит на своем пути лужу, а, если даже распознает ее заранее, то вряд ли он в состоянии определить, насколько она глубока.

Впрочем, даже совсем мелкая водная преграда на шоссе запросто может спровоцировать серьезное ДТП, если перед ней вовремя не притормозить. А идеальная скорость для преодоления глубокой лужи — не более 10 км в час.

Аквапланирование

Прежде всего для машины на мокрой дороге всегда возникает опасность аквапланирования — явления, когда автомобиль теряет сцепление с дорожным покрытием из-за образования между шиной и асфальтом водяного клина.