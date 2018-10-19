Mercedes-Benz отзывает в России 123 купе CLS

Под мероприятие попадают автомобили Mercedes-Benz CLS с бензиновым мотором в комплектации 450 4MATIC, а также авто с дизельными двигателями в вариантах 350 d 4MATIC и 400 d 4MATIC.

Чтобы избавиться от дефекта, производитель предлагает полностью заменить ремни безопасности вместе с корпусом, где располагается катушка.

Представители бренда обратятся к владельцам Mercedes-Benz CLS с вероятной неисправностью по телефону или письменно и пригласят в удобный сервисный центр официального дилера.

Чтобы не дожидаться оповещения, владельцы четырехдверных «немцев» могут самостоятельно выяснить, попадает ли под отзыв их машина. Для этого достаточно найти на сайте Федерального агентства Росстандарт список с VIN бракованных авто и сравнить идентификационный номер, занесенный в СТС. Если цифры совпали, нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт. Все работы и детали сервис предоставит бесплатно.