В России выявлен брак сразу у шести моделей Audi

В дилерские сервисы приглашают 239 автомобилей Audi А3, проданных в 2018 и в 2019 годах. Причиной стал средний подголовник второго ряда, изготовленный не по технологии. Во время ДТП эта деталь может не защитить пассажира должным образом. Чтобы решить проблему, необходимо после проверки заменить неисправный подголовник.

Еще у 163 машины моделей Audi A6 и A7, реализованных с 2014-го по 2018-й, обнаружили дефект в проводке системы климат-контроля, а точнее — неисправность кроется в одном из разъемов. Избавиться от неприятности можно, заменив некондиционные детали.

Кроме того, у 29 седанов Audi А8 и кроссоверов Q7 и Q8, уехавших от дилеров к покупателям в этом году, в конструкцию стойки амортизатора закрался серьезный производственный дефект.