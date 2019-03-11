В России выявлен брак сразу у шести моделей Audi

Федеральное агентство «Росстандарт» сообщило об отзыве 431 автомобиля Audi по трем разным причинам. Причем под сервисную кампанию попали сразу шесть моделей: Audi A3, A6, четырехдверное купе A7, флагманский седан А8, а также кроссоверы Q7 и Q8.
В дилерские сервисы приглашают 239 автомобилей Audi А3, проданных в 2018 и в 2019 годах. Причиной стал средний подголовник второго ряда, изготовленный не по технологии. Во время ДТП эта деталь может не защитить пассажира должным образом. Чтобы решить проблему, необходимо после проверки заменить неисправный подголовник.
Еще у 163 машины моделей Audi A6 и A7, реализованных с 2014-го по 2018-й, обнаружили дефект в проводке системы климат-контроля, а точнее — неисправность кроется в одном из разъемов. Избавиться от неприятности можно, заменив некондиционные детали.
Кроме того, у 29 седанов Audi А8 и кроссоверов Q7 и Q8, уехавших от дилеров к покупателям в этом году, в конструкцию стойки амортизатора закрался серьезный производственный дефект.
Он может вызвать разрушение нижнего крепежного узла. Последствия способны повлечь за собой тяжелую аварию.
Чтобы понять, какой конкретно автомобиль нужно вести в сервис, надо заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы». Там находятся перечни VIN бракованных машин. При совпадении стоит связаться с дилером и записаться на ремонт. Все детали и работы производитель предоставляет бесплатно. Кстати, представители бренда и сами в ближайшее время будут извещать владельцев о возможных дефектах, приглашая на замену.
Напомним, что всего несколько дней назад Audi в России уже объявляла об отзыве более 4000 автомобилей с утечкой горючего в топливной системе.