В Россию возвращается Nissan Teana

Известно, что наличие патента совершенно не является стопроцентной гарантией того, что автомобиль запустят в продажу, лишь давая возможность сделать это. По мнению скептиков, появление новой Nissan Teana у нас маловероятно, ведь уже давно не секрет, что ребята из Страны восходящего солнца делают ставку на кроссоверы, по меньшей мере на отечественном рынке.

Так, бренд избавился от последнего в продуктовой линейке седана — Nissan Almera — специально заточенного под российские условия. Осенью прошлого года модель сняли с производства, и сейчас дилеры распродают оставшиеся на складах авто. Кроме того, стоит заметить, что популярность «четырехдверки» Altima/Teana там, где она еще осталась в продаже, начала стремительно падать.

Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, возвращение Nissan Teana в нашу страну представительством марки не искючается.

А пока напомним, что сейчас российским потребителям представлены пять «паркетников»: компактные Nissan Juke и Qashqai (обновленный и дорестайлинговый), X-Trail, Terrano и большой Murano. И не забудем о дорогостоящем спорткупе Nissan GT-R.