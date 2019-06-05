Какие подержанные кроссоверы и внедорожники лучше всего раскупаются в России

Специалисты отмечают, что объем «паркетников» и «вездеходов» на рынке б/у «легковушек» будет только возрастать, так как рынок новых автомобилей этого класса продолжает расширяться и будет выкидывать на «вторичку» все больше SUV. На сегодняшний день на такие машины с пробегом приходится 23%, а на новые — 43%.

Итак, лидером рейтинга по традиции стал долгожитель рынка — LADA 4x4. Этот внедорожик уже разменял четвертый десяток. Всего таких авто продали во вторые руки в количестве 29 673 штук.

Второе место занимает американо-российский «проходимец» — Chevrolet Niva с показателем в 24 386 автомобилей. За ним следует RAV4: за «японца» рублем проголосовали 12 705 россиян. На четвертой и пятой строчках прописались Nissan X-Trail и Qashqai, пришедшиеся по вкусу 11 104 и 10 751 покупателям соответственно.

Шестым пунктом идет Renault Duster (10 155 единиц) — самый молодой игрок, дебютировавший в РФ в 2012 году. Далее, как сообщает агентство «Автостат», по порядку держат курс: Mitsubishi Outlander (8957 автомобилей), Honda CR-V (8276 машин) и Volkswagen Tiguan (7379 экземпляров). И первую десятку замыкает BMW X5 (6515 авто).