В России растет спрос на подержанные автомобили

Как и прежде, лидером в рейтинге подержанных автомобилей стала продукция АВТОВАЗа: «Лады» отдали во вторые руки 123 000 владельца, подняв продажи на 6,6%. Тогда как новенькие LADA разлетелись тиражом в 32 316 экземпляров (+5%).

Второе место традиционно досталось автомобилям Toyota: их перепродали в количестве 52 800 единиц с положительной динамикой в 4,8%. Напомним, что в хит-параде новых машин эта марка прописалась на шестой строчке (8466 штук, −4%).

Тройку лидеров замыкает еще один японский бренд — Nissan — с объемом в 27 300 авто и довольно внушительным ростом в 10,9%. В то же время свежесобранные «Ниссаны» купили 2528 человек (14 место, −55%).

На четвертой и пятой строчках, по данным агентства «Автостат», поселились «корейцы» — Hyundai и KIA с показателями в 25 100 (+16,7%) и 22 800 (+18,4%) автомобилей соответственно.

Стоит добавить, что сегодня объем российского рынка б/у авто насчитывает 1 619 300 единиц. Это на 2,8% больше, чем в январе-апреле 2018 года.