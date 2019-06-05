Чем опасен солнцезащитный козырек в автомобиле

Солнцезащитный козырек в автомобиле — вещь настолько обыденная и привычная, что многие даже и не подозревают, какую опасность он может представлять для автомобилиста.
Лика Затворная

Впрочем, сперва, поговорим о его полезных функциях. Солнцезащитные козырьки появились в 30-х годах прошлого века. Тогда их ставили снаружи автомобилей — такие козырьки предлагались в качестве базовой опции. Затем, придумали устанавливать козырьки внутри автомобиля — они доставались лишь тем автомобилистам, кто готов был за них заплатить, как за опцию. Иногда, козырьки ставили и снаружи, и внутри автомобиля.

Впрочем, в конечном итоге, внешние козырьки потеряли актуальность. Во-первых, они создавали много шума, даже при том, что имели аэродинамическую форму, а во-вторых, салонные козырьки выполняли все те же функции и оказались удобней, благодаря тому, что в них можно было установить зеркало и, даже, подсветку.

Сегодня трудно представить себе автомобиль без солнцезащитных козырьков. Но, как ни странно, некоторые автомобилисты даже не подозревают о том, как им нужно пользоваться.

Маленький ликбез: солнцезащитный козырек служит для того, чтобы при ярком солнце, особенно ближе к вечеру, когда оно клонится к горизонту, защитить глаза водителя и переднего пассажира от ослепления. В противном случае, яркие солнечные лучи буквально лишают водителя зрения — дорогу не видно, равно как и встречный транспорт. И здесь есть все шансы попасть в неприятности.

Если солнце светит со стороны водителя или переднего пассажира, то козырек снова поможет. Достаточно потянуть за его правую (если это водительский козырек) или за левую часть (если это пассажирский козырек), чтобы он отстегнулся. А далее, его нужно развернуть и прикрыть им часть бокового стекла. При этом сидеть становиться заметно комфортнее — щека и ухо не нагреваются, да и щуриться уже нет необходимости.

Есть также в некоторых автомобилях солнцезащитные козырьки с дополнительными расширителями, которые выдвигаются и закрывают небольшой промежуток лобового стекла, который возникает, когда и водительский, и пассажирский козырьки открыты.

Еще одна полезная функция козырька — зеркальце. В более дорогих автомобилях оно оснащено подсветкой — отодвигаешь защитную заслонку, прикрывающую зеркальце, и подсветка включается, в дешевых — подсветки нет, но заслонка все равно присутствует. Вот на функции этой самой заслонки хотелось бы остановиться подробнее.

Салонное зеркало, увы, сделано из стекла — того, что очень хорошо бьется, случись автомобилю попасть в более-менее серьезное ДТП. Причем бьется зеркало на мелкие, острые кусочки, которые, в случае если защитная заслонка его не закрывала, разлетаются по салону, впиваясь в салонный пластик и тела водителя и пассажиров.

Поэтому перед началом движения, всегда стоит не только взглянуть в зеркальце на свой внешний вид, но и для того, чтобы удостовериться, — закрыто ли оно защитной шторкой. Иначе, при сильном столкновении, грош цена всем этим подушкам безопасности, которые не смогут спасти ваши глаза и лицо от летящего в них стеклянного боя.

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5 июня 2019
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