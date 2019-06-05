Чем опасен солнцезащитный козырек в автомобиле

Впрочем, сперва, поговорим о его полезных функциях. Солнцезащитные козырьки появились в 30-х годах прошлого века. Тогда их ставили снаружи автомобилей — такие козырьки предлагались в качестве базовой опции. Затем, придумали устанавливать козырьки внутри автомобиля — они доставались лишь тем автомобилистам, кто готов был за них заплатить, как за опцию. Иногда, козырьки ставили и снаружи, и внутри автомобиля.

Впрочем, в конечном итоге, внешние козырьки потеряли актуальность. Во-первых, они создавали много шума, даже при том, что имели аэродинамическую форму, а во-вторых, салонные козырьки выполняли все те же функции и оказались удобней, благодаря тому, что в них можно было установить зеркало и, даже, подсветку.

Сегодня трудно представить себе автомобиль без солнцезащитных козырьков. Но, как ни странно, некоторые автомобилисты даже не подозревают о том, как им нужно пользоваться.