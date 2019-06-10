Какие подержанные автомобили продаются в России лучше всего

Лидером рейтинга традиционно названа компания LADA: волжские «легковушки» пришлись по вкусу 108 400 покупателям, откатив продажи на 13,5%. Кстати, на «вазовскую» продукцию пришлось порядка 25% майского рынка «бэушек».

Вторым и третьим номером идут два японских бренда Toyota и Nissan соответственно. Автомобили первого разошлись тиражом в 47 000 машин (-14,2%), а за второй рублем проголосовали 23 900 россиян (-12%).

За ними следует Hyundai, проданный во вторые руки в количестве 22 300 экземпляров (-8,1%), а первую пятерку чарта замыкает KIA с показателем в 21 200 машин (-3,7%).

Между тем, рынок новых легковушек и легкого коммерческого транспорта продолжил скатываться вниз. Этот месяц ознаменовался самым глубоким падением за последние два года: −6,2%. Здесь, как и на «вторичке» первое место по обычаю досталось LADA. Кроме того, в ТОП-3 попали KIA и Hyundai.