Hyundai и другие самые беспроблемные автомобили не старше трех лет

В ходе своего исследования, сотрудники JD Power опросили почти 12 000 автомобилистов островного государства и вывели количество претензий к машинам в пересчете на 100 машин тех или иных брендов и марок.

Выяснилось, что чуть ли не больше всего нареканий автовладельцы высказывают к машинам премиальных марок. А меньше всего недовольны надежностью своего транспорта обладатели относительно бюджетных брендов. Так, первое место в рейтинге получил Peugeot (77 проблем на 100 машин). На втором — Skoda (88 проблемных случаев на сотню).

Далее следуют Hyundai (90), Nissan и Suzuki (по 94), Vauxhall/Opel (95), KIA (101), MINI (103), Ford (104) и Volvo со 106-ю отказами.

Наибольшее же количество проблем, 181 на 100 машин, было обнаружено у лидера антирейтинга — у BMW. Не далеко от баварцев ушли Fiat (173 поломки), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136), Toyota (134), Citroёn (126), Renault (122) и Mazda (122).