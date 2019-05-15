Hyundai и другие самые беспроблемные автомобили не старше трех лет

Британское отделения американской маркетинговой компании опубликовало свой рейтинг удовлетворенности автовладельцев Соединенного Королевства качеством машин не старше 3-х лет.
Максим Строкер

В ходе своего исследования, сотрудники JD Power опросили почти 12 000 автомобилистов островного государства и вывели количество претензий к машинам в пересчете на 100 машин тех или иных брендов и марок.

Выяснилось, что чуть ли не больше всего нареканий автовладельцы высказывают к машинам премиальных марок. А меньше всего недовольны надежностью своего транспорта обладатели относительно бюджетных брендов. Так, первое место в рейтинге получил Peugeot (77 проблем на 100 машин). На втором — Skoda (88 проблемных случаев на сотню).

Далее следуют Hyundai (90), Nissan и Suzuki (по 94), Vauxhall/Opel (95), KIA (101), MINI (103), Ford (104) и Volvo со 106-ю отказами.

Наибольшее же количество проблем, 181 на 100 машин, было обнаружено у лидера антирейтинга — у BMW. Не далеко от баварцев ушли Fiat (173 поломки), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136), Toyota (134), Citroёn (126), Renault (122) и Mazda (122).

Что касается конкретных моделей, то эксперты назвали по три из них для каждого сегмента британского рынка, кто может похвастаться минимум проблем.

В частности, среди мелких городских автомобилей самыми надежными названы Volkswagen Up, Hyundai i10 и Peugeot 108. Среди компактных наименее ломучими названы Skoda Octavia, Seat Leon и Ford Focus. Из числа компактных кроссоверов — Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 и Honda CR-V.

Самыми надежными среднеразмерными седанами названы Vauxhall (Opel) Insignia, Mercedes C-Class, Volkswagen Passat. Из числа MPV своих хозяев меньше всего напрягают Ford C-Max, Vauxhall (Opel) Zafira, Citroёn C4 Picasso. Среди субкомпактныхмоделей — Peugeot 208, Hyundai i20 и Ford Fiesta.

У субкомпактных SUV победили Vauxhall (Opel) Mokka, Peugeot 2008 и Nissan Juke. А в сегменте люксовых автомобилей эксперты JD Power сочли достойной упоминания лишь одну модель — Mercedes E-Class.

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15 мая 2019
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