Российский авторынок продолжает катиться вниз

В мае наши соотечественники купили 137 624 автомобиля, а с начала года официальные дилеры сбыли 692 870 машин, что на 2,2% ниже прошлогодних показателей.

Как рассказали эксперты, упадок можно объяснить отличной погодой, из-за которой люди разъехались по курортам и дачам подальше от автомобильных шоу-румов. Но основная причина все же более серьезна.

– Главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами. Такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года, — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», за российскую марку в прошедшем месяце рублем проголосовали 28 739 покупателей (+0,4%). Вторая строчка по-прежнему остается за KIA с показателем 19 461 авто (-1%), а первую тройку замыкает Hyundai, реализовавшая 14 891 машин (-6%).

Четвертое и пятое место получили Renault (10 595 экземпляров, −13%) и Volkswagen (8704 штуки, −4%) соответственно. За ними в ТОП-10 Toyota (7880 автомобилей, −9%), показавшая лучшую динамику из лидирующей десятки Skoda (6982 единицы, +17%), «Группа ГАЗ» (4309 авто, −8%), поднявшийся с 14 позиции Nissan (4076 «легковушек», −31%) и покидающий Россию Ford (3400 машин, −8%).