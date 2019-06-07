Что лучше купить за 600 000 рублей: новую LADA Granta Cross или подержанный кроссовер

Совсем недавно АВТОВАЗ показал лифтованный универсал Granta Cross. Дорожный просвет — 198 мм, большой багажник, хорошее оснащение. В топе машина стоит 643 900 рублей. За эти же деньги можно купить подержанный кроссовер. Даже полноприводный. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, надо ли это делать.
Серия Cross для LADA оказалась палочкой-выручалочкой. Vesta SW Cross была неплохо встречена покупателями, потому появление лифтованых версий других моделей оставалось лишь вопросом времени. Наконец, появилась LADA Granta Cross. 198 мм дорожного просвета — самый большой показатель в семействе моделей Granta. В топовой версии у машины 16-клапанный 106-сильный мотор, работающий в паре с роботом. Последний вазовцы доработали и избавили от прошлых проблем с дерганием. Плюс, у коробки появился спортивный режим. Прибавим к этому другие плюшки вроде обогрева стекла, климат-контроля, круиза и парктроника.
Ну а если вы не хотите отдавать 640 000 рублей за лифтованный легковой автомобиль? Всегда ведь хочется большего. Тогда добро пожаловать на вторичный рынок. Здесь бум кроссоверов, у которых характеристики и оснащение не хуже. Если не лучше. Вооружившись статистикой АЕБ, мы взяли самые продаваемые кроссоверы за последний месяц весны. В первую тройку вошли Hyundai Creta, Renault Duster и Volkswagen Tiguan.
Hyundai Creta за 640 000 ₽ можно купить только сильно битый. Зато на рынке есть подержанный переднеприводный Duster 2018 года выпуска с мотором 1,6 литра в 114 л. с. и механикой. Пробег вполне себе небольшой — 30 000 км. По технике к машине нет претензий. Все знают, что «Дастеры» надежны, как танки. Да и дорожный просвет внушает — 205 мм. Зато в богатстве оснащения Renault проигрывает LADA. Комплектация Life более чем скудна. Есть электростеклоподъемники, борткомпьютер, тканевый салон.
Потому на наш взгляд, овчинка выделки не стоит. В сравнении с подержанным «Дастером» LADA Granta Cross богаче. Да и смотрится выигрышнее.
Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4 занимают в рейтинге третье, четвертое и пятое места соответственно. Но нынешние поколения этих машин за те деньги, которые есть у нас, не купить. А вот если посмотреть на экземпляры постарше, тут открывается масса возможностей. Можно приобрести даже полноприводный кроссовер с автоматической коробкой передач.
Из нашей троицы сразу откажемся от «Тигуана». Пробеги у подержанных экземпляров — за 100 000 км. При этом смущает не только исправность «робота» DSG, но и состояние силовых агрегатов. Самый распространенный мотор 1,4 л мощностью 150 л. с. — наддувный. Потому беспокоит состояние турбины. Выбираем между Toyota RAV4 и Kia Sportage. «Корейцев» на рынке больше, вот на «Спортидже» и остановимся.
Итак, за 640 000 рублей есть дорестайлинговый полноприводный кроссовер третьего поколения 2010 года выпуска. Пробег большой — 150 000 км, но силовой агрегат «корейца» надежен. Это 2-литровый атмосферник развивающий 150 л. с. Коробка передач — гидромеханический автомат. К ней тоже нет особых претензий. Это неплохая альтернатива российскому универсалу. Sportage комфортней, престижнее, да и оснащен лучше вазовского «Кросса». Дорожный просвет тут 172 мм, меньше, чем у Кросса, зато есть полный привод. А может, можно купить и что-то поновее?
Можно! Полноприводный LADA 4x4 в оснащении Bronto. Это уже настоящий проходимец с дорожным просветом 240 мм, колесами 235/75R15 и «злой резиной». 8-клапанный мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. хорошо известен и починить его можно в любом гараже. Пятиступенчатая механика так же надежна.
В требуемую сумму укладывается автомобиль 2018 года выпуска с пробегом всего 6000 км. На «Ниве» можно заехать куда угодно, месить грязь, не боясь замять нежные пороги. Случись что, кузов и кувалдой можно выправить. Но вот «грузовые» возможности из за формы кузова у «Лады» скромные. Много вещей не загрузить.
Здесь покупателю нужно четко определить приоритеты. Если есть желание выезжать на охоту или рыбалку, и главное, возвращаться без приключений обратно, то LADA 4x4 Bronto предпочтительней LADA Granta Cross.
Ну, а если грязь месить вы не любите, и просторный багажник для вас играет большую роль чем полный привод. Да и две педали в городе лучше, чем три. Тогда ваш выбор — Granta Cross.