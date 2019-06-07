Что лучше купить за 600 000 рублей: новую LADA Granta Cross или подержанный кроссовер

Совсем недавно АВТОВАЗ показал лифтованный универсал Granta Cross. Дорожный просвет — 198 мм, большой багажник, хорошее оснащение. В топе машина стоит 643 900 рублей. За эти же деньги можно купить подержанный кроссовер. Даже полноприводный. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, надо ли это делать.
Максим Гомянин

Серия Cross для LADA оказалась палочкой-выручалочкой. Vesta SW Cross была неплохо встречена покупателями, потому появление лифтованых версий других моделей оставалось лишь вопросом времени. Наконец, появилась LADA Granta Cross. 198 мм дорожного просвета — самый большой показатель в семействе моделей Granta. В топовой версии у машины 16-клапанный 106-сильный мотор, работающий в паре с роботом. Последний вазовцы доработали и избавили от прошлых проблем с дерганием. Плюс, у коробки появился спортивный режим. Прибавим к этому другие плюшки вроде обогрева стекла, климат-контроля, круиза и парктроника.

Ну а если вы не хотите отдавать 640 000 рублей за лифтованный легковой автомобиль? Всегда ведь хочется большего. Тогда добро пожаловать на вторичный рынок. Здесь бум кроссоверов, у которых характеристики и оснащение не хуже. Если не лучше. Вооружившись статистикой АЕБ, мы взяли самые продаваемые кроссоверы за последний месяц весны. В первую тройку вошли Hyundai Creta, Renault Duster и Volkswagen Tiguan.

Фото: Renault

Hyundai Creta за 640 000 ₽ можно купить только сильно битый. Зато на рынке есть подержанный переднеприводный Duster 2018 года выпуска с мотором 1,6 литра в 114 л. с. и механикой. Пробег вполне себе небольшой — 30 000 км. По технике к машине нет претензий. Все знают, что «Дастеры» надежны, как танки. Да и дорожный просвет внушает — 205 мм. Зато в богатстве оснащения Renault проигрывает LADA. Комплектация Life более чем скудна. Есть электростеклоподъемники, борткомпьютер, тканевый салон.

Потому на наш взгляд, овчинка выделки не стоит. В сравнении с подержанным «Дастером» LADA Granta Cross богаче. Да и смотрится выигрышнее.

Фото: KIA

Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4 занимают в рейтинге третье, четвертое и пятое места соответственно. Но нынешние поколения этих машин за те деньги, которые есть у нас, не купить. А вот если посмотреть на экземпляры постарше, тут открывается масса возможностей. Можно приобрести даже полноприводный кроссовер с автоматической коробкой передач.

Из нашей троицы сразу откажемся от «Тигуана». Пробеги у подержанных экземпляров — за 100 000 км. При этом смущает не только исправность «робота» DSG, но и состояние силовых агрегатов. Самый распространенный мотор 1,4 л мощностью 150 л. с. — наддувный. Потому беспокоит состояние турбины. Выбираем между Toyota RAV4 и Kia Sportage. «Корейцев» на рынке больше, вот на «Спортидже» и остановимся.

Итак, за 640 000 рублей есть дорестайлинговый полноприводный кроссовер третьего поколения 2010 года выпуска. Пробег большой — 150 000 км, но силовой агрегат «корейца» надежен. Это 2-литровый атмосферник развивающий 150 л. с. Коробка передач — гидромеханический автомат. К ней тоже нет особых претензий. Это неплохая альтернатива российскому универсалу. Sportage комфортней, престижнее, да и оснащен лучше вазовского «Кросса». Дорожный просвет тут 172 мм, меньше, чем у Кросса, зато есть полный привод. А может, можно купить и что-то поновее?

Фото: LADA

Можно! Полноприводный LADA 4x4 в оснащении Bronto. Это уже настоящий проходимец с дорожным просветом 240 мм, колесами 235/75R15 и «злой резиной». 8-клапанный мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. хорошо известен и починить его можно в любом гараже. Пятиступенчатая механика так же надежна.

В требуемую сумму укладывается автомобиль 2018 года выпуска с пробегом всего 6000 км. На «Ниве» можно заехать куда угодно, месить грязь, не боясь замять нежные пороги. Случись что, кузов и кувалдой можно выправить. Но вот «грузовые» возможности из за формы кузова у «Лады» скромные. Много вещей не загрузить.

Здесь покупателю нужно четко определить приоритеты. Если есть желание выезжать на охоту или рыбалку, и главное, возвращаться без приключений обратно, то LADA 4x4 Bronto предпочтительней LADA Granta Cross.

Ну, а если грязь месить вы не любите, и просторный багажник для вас играет большую роль чем полный привод. Да и две педали в городе лучше, чем три. Тогда ваш выбор — Granta Cross.

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7 июня 2019
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