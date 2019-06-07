Что лучше купить за 600 000 рублей: новую LADA Granta Cross или подержанный кроссовер

Серия Cross для LADA оказалась палочкой-выручалочкой. Vesta SW Cross была неплохо встречена покупателями, потому появление лифтованых версий других моделей оставалось лишь вопросом времени. Наконец, появилась LADA Granta Cross. 198 мм дорожного просвета — самый большой показатель в семействе моделей Granta. В топовой версии у машины 16-клапанный 106-сильный мотор, работающий в паре с роботом. Последний вазовцы доработали и избавили от прошлых проблем с дерганием. Плюс, у коробки появился спортивный режим. Прибавим к этому другие плюшки вроде обогрева стекла, климат-контроля, круиза и парктроника.

Ну а если вы не хотите отдавать 640 000 рублей за лифтованный легковой автомобиль? Всегда ведь хочется большего. Тогда добро пожаловать на вторичный рынок. Здесь бум кроссоверов, у которых характеристики и оснащение не хуже. Если не лучше. Вооружившись статистикой АЕБ, мы взяли самые продаваемые кроссоверы за последний месяц весны. В первую тройку вошли Hyundai Creta, Renault Duster и Volkswagen Tiguan.