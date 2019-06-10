Новая Toyota RAV4 и еще 4 автобестселлера, которые покорят Россию в 2019 году

2019 год богат на премьеры бестселлеров рынка. Портал «АвтоВзгляд» отобрал пятерку самых интересных машин. Среди потенциальных автохитов: новая Toyota RAV4, УАЗ Патриот c автоматом (а может и дизелем), китайский кросс-купе и другие.
Toyota RAV4 в России — автомобиль культовый. Дебют нового поколения модели состоялся на автосалоне в Нью-Йорке еще в прошлом году. Но компания почему-то не спешила выводить свежеиспеченный кроссовер на российский рынок. И вот хорошая новость для ценителей японской марки.
На Дмитровском автополигоне НАМИ эти машины уже появились. Значит модель начинают сертифицировать для России. То есть, предположим, что в продаже автомобиль появится осенью. По сравнению с прошлым поколением, новинка стала на 5 мм длиннее, шире на 10 мм и на 5 мм ниже. Колесная база выросла на 30 мм. В США в гамме моторов есть бензиновый агрегат объемом 2,5 литра (203 л. с.) и гибрид. Предположим, что для нашего рынка японцы предложат бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 литра.
Ульяновский внедорожник наконец-то можно будет купить с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом Punch Powerglide 6L50. Агрегат может выдержать входной крутящий момент 450 Н. м. для бензиновых двигателей и 550 Н. м. для дизелей. Поставлять коробки на конвейер Ульяновского автозавода будут из Страсбурга. Именно там расположено сборочное производство Punch Powerglide. Ожидается, что доплата за автомат составит 60 000 — 70 000 рублей. Почему бы не предложить эту коробку вместе с дизельным мотором. Ведь рамный внедорожник без дизеля — это как-то странно. Говорите, у УАЗов ныньче дизелей нет? Посмотрите на фото внизу.
Это вездеход Ямал построенный на базе пикапа UAZ Patriot. И под его капотом работает 2,2-литровый дизель ЗМЗ-51432, мощностью 113,5 л. с. Ямаловцы покупают обычный пикап (с дизельным мотором) у дилера и только потом начинают его переделку в трехосного монстра. Дело в том, что УАЗ выпускает дизельные машины, но для других рынков. Так что заводу ничего не стоит предложить дизель и автомат в России. Тем более, что крутящий момент двигателя — 270 Н. м. То есть коробка выдержит такую нагрузку с большим запасом. Мы уверены, что на такие машины спрос будет.
Летом, на заводе под тулой стартовало производство китайского кроссовера Haval F7. Следующая модель, которая увидит свет — кросс-купе Haval F7x. Внешне она выглядит как BMW X6, потому внимание на дороге этому китайцу гарантировано. Автомобиль получит беспроводную зарядку для телефона и джойстик управления системой выбора режимов движения. То есть станет чуть богаче обычного F7. В гамме двигателей — наддувные моторы 1.5 л (150 л. с.) и 2.0 л (190 л. с.). Оба с системой непосредственного впрыска топлива. Коробка передач безальтернативна. Это семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Разработкой последнего руководил немец Герхард Хеннинг, поработавший до этого 14 лет в крупнейших немецких автоконцернах.
Lada XRAY Cross с вариатором
Наконец-то лифтованный вазовский хэтчбек получит автоматическую трансмиссию. Мы ждали, что это будет робот, но нет. Это вариатор Jatco JF015E, прекрасно знакомый по моделям Renault. Трансмиссию «подружили» с атмосферным мотором H4M, объемом 1,6 литра и мощностью 113 л. с. Напомним, что XRAY Cross отличается от XRAY. Скажем, у него иной подрамник, оригинальные поворотные кулаки, иные настройки амортизаторов и жесткость пружин.
В августе к нам должна приехать новая Hyundai Sonata. Корейский бизнес-класс получил новый, более современный, дизайн и стал напоминать четырехдверное купе. Но все же это седан. Машина стала длинней на 45 мм, шире на 25 мм, а колесная база выросла на 35 мм. На западе седан продают с наддувным моторов объемом 1,6 литра, 2,5-литровым атмосферником. Есть и гибридная версия. Гибрида у нас точно не будет, а вот оба двигателя вполне могут появиться. Так же не исключен вариант, что нынешнюю линейку силовых агрегатов менять не станут, так как она привычна и понятна. В общем, поживем увидим.