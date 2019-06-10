Новая Toyota RAV4 и еще 4 автобестселлера, которые покорят Россию в 2019 году

Это вездеход Ямал построенный на базе пикапа UAZ Patriot. И под его капотом работает 2,2-литровый дизель ЗМЗ-51432, мощностью 113,5 л. с. Ямаловцы покупают обычный пикап (с дизельным мотором) у дилера и только потом начинают его переделку в трехосного монстра. Дело в том, что УАЗ выпускает дизельные машины, но для других рынков. Так что заводу ничего не стоит предложить дизель и автомат в России. Тем более, что крутящий момент двигателя — 270 Н. м. То есть коробка выдержит такую нагрузку с большим запасом. Мы уверены, что на такие машины спрос будет.