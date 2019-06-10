В России перестают покупать легкие коммерческие авто

Тем не менее, первую строчку продолжает занимать «Группа ГАЗ»: на продукцию Горьковского автозавода пришлось 45% от всего рынка LCV за прошедший месяц. Марка реализовала 3500 автомобилей (−16,5%), оставив всех своих конкурентов далеко позади.

Второе место получил еще один российский автостроитель — Ульяновский автомобильный завод — с показателем в 1200 машин (−7,5%). А за ним слеует LADA, распродавшая «Ларгусы» и другие авто со спецнадстройками в количестве 732 штук (−19,4%).

На четвертой позиции прописался Ford (717 единиц, −12,5%), предлагающий в этом сегменте лишь Transit, но в 55 различных модификациях. Стоит отметить, эта модель получила звание самой популярной иномаркой среди коммерческих авто. Кроме того, не стоит забывать, что американцы собираются расширять производство «Транзита».

Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга компания Volkswagen (375 автомобилей, −22,5%), в чью коммерческую линейку входят фургон Transporter, построенные на его основе микроавтобусы Multivan, Caravelle и California, а также Crafter, Caddy, Amarok и спецтехника.