Американцы расширяют российское производство Ford Transit

Согласно договору, «Форд Соллерс Елабуга» в сотрудничестве с УАЗ (входит в Solers) инвестирует крупные суммы в увеличение производственных мощностей, а также в локализацию Ford Transit в обмен на поддержку государства в виде налоговых гарантий. Соглашение действует до 2028 года.

Напомним, что компания Ford покидает российский рынок легковых машин, оставляя нашим соотечественникам лишь коммерческий Transit, из-за чего американо-российское сотрудничество меняет структуру. Новый СПИК стал первым шагом к этому. Кроме того, «Форд» сохраняет дилерскую сеть, где будут не только продавать и обслуживать «Транзиты», но и предоставлять сервис ранее купленным «легковушкам» бренда, возрастом не старше 10 лет.

Добавим, что недавно инвестконтракты с государством подписали концерн PSA, чтобы открыть производственные линии для возвращающихся автомобилей Opel, АВТОВАЗ — чтобы начать собирать вариаторы для «Лад», а также Hyundai, собравшийся выпускать моторы и коробки передач.