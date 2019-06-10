Volkswagen стал официальным спонсором сборной России по футболу

Автомобили Volkswagen становятся официальным транспортом российской сборной этого самого популярного спорта у наших соотечественников. Бренд передает в пользование команде сразу 10 машин: кроссоверы Touareg и Tiguan, седан Polo, а также микроавтобусы Caravelle и Multivan. И тем самым поддержит футболистов на пути к Чемпионату Европы в 2020 году.

Стоит напомнить, что VW уже являлся официальным спонсором футбольной сборной с 2009 го 2016 года. Кроме того, марка будет сопровождать Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020. Отметим, что соревнование отмечает в следующем году 60-летний юбилей и будет проходить в 12 странах.

Кстати, не менее, чем «Фольксваген», футбол любит компания KIA. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», корейцы стали официальным спонсором Лиги Европы UEFA, ежегодного международного турнира, основанного в 1971 году. В прошлом году марка передала УЕФА 90 машин на три года, чтобы перевозить судей, а также особых гостей.