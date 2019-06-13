Nissan избавился в России сразу от двух моделей

По информации ряда СМИ, российские потребители в скором времени распрощаются с компактным кроссовером Nissan Juke и дорогостоящим спорткупе GT-R. Основная причина — невеликий спрос.

Ко всему прочему, на автомобили закончилось действие Одобрения транспортного средства (ОТТС). И для того, чтобы получить новое, необходимо оснастить авто обязательным для эксплуатации в России модулем вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Похоже, ребята из Страны восходящего солнца считают затраты на это нецелесообразными*.

Стоит напомнить, что Nissan еще осенью прошлого года свернул производство Almera — последнего седана в отечественном модельном ряду. Сейчас дилеры распродают остатки со складов. Выходит, что российским покупателям достанется скудный выбор всего из четырех «паркетников»: Qashqai, X-Trail, Murano и порядком устаревшего Terrano.

* Портал «АвтоВзгляд» направил официальный запрос в российский офис Nissan, дабы получить подтверждение этому печальному факту. Но на момент публикации, ответ получен не был.