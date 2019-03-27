Появились свежие фотографии Nissan Juke нового поколения

Кроссовер Nissan Juke второго поколения уже неоднократно попадал в объективы фотокамер, но каждый раз «паркетник» был закутан в практически непроницаемый камуфляж. На сей раз автошпионы порадовали снимками новинки, где детали автомобиля видны более отчетливо.
Опытный образец Nissan Juke, по-прежнему защищенный от постороннего взгляда, но уже лишь пестрой черно-белой пленкой, выкатился на дорожные тесты на французские улицы. На фото, попавших в распоряжение наших зарубежных коллег из издания Motor1, довольно отчетливо просматривается многоэтажная головная оптика: узкие дневные ходовые огни потеряли форму бумерангов форму, зато округлые передние фары вполне узнаваемы. Плюс задние фонари получили трапециевидные очертания.
Фальшрадиаторная решетка стала компактнее. Конечно, дизайнеры перелицевали бамперы и оснастили модель остро выступающим спойлером над пятой дверью. А вот общие очертания остались прежними. Так что в толпе новинку будет узнать не сложно.
Стоит напомнить, что «Джук» переехал на новую модульную платформу: поменяв устаревшую архитектуру на более современную CMF-B, заточенную не только под классические ДВС, но и под электромоторы.
По свежим данным, дебют нового, еще более яркого, чем раньше Nissan Juke, намечен на грядущую осень: точная дата пока не называется. Стоит ожидать, что моторная линейка авто блестнет 1,5-литровым дизелем, парой бензиновых турбомоторов, объемом 1 и 1,6 л, а также гибридной силовой установкой.