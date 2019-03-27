Появились свежие фотографии Nissan Juke нового поколения

Опытный образец Nissan Juke, по-прежнему защищенный от постороннего взгляда, но уже лишь пестрой черно-белой пленкой, выкатился на дорожные тесты на французские улицы. На фото, попавших в распоряжение наших зарубежных коллег из издания Motor1, довольно отчетливо просматривается многоэтажная головная оптика: узкие дневные ходовые огни потеряли форму бумерангов форму, зато округлые передние фары вполне узнаваемы. Плюс задние фонари получили трапециевидные очертания.

Фальшрадиаторная решетка стала компактнее. Конечно, дизайнеры перелицевали бамперы и оснастили модель остро выступающим спойлером над пятой дверью. А вот общие очертания остались прежними. Так что в толпе новинку будет узнать не сложно.