Как LADA XRAY Cross разменял первый миллион

Юбилейной стала «пятидверка» LADA XRAY Cross, окрашенная в оранжевый цвет. Машина обладает клиренсом в 215 мм и оснащена 122-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,8 л и пятиступенчатой «механикой». Ценник на нее в шоу-руме дилера стартует от 754 900 рублей.

Решение АВТОВАЗа и Renault-Nissan о совместном выпуске автомобилей на платформе B0 было принято в феврале 2008 года. Производственная линия заработала весной 2012-го. Первым на конвейер встал совершенно новый тогда для российского рынка универсал LADA Largus.

За ним в том же году запустили седан Nissan Almera. Напомним, что «четырехдверка» прошлой осенью завершила свой жизненный цикл: в России ее больше не производят. Как только дилеры распродадут складские запасы, модель исчезнет из отечественной продуктовой линейки бренда.

В 2013 году на линии В0 АВТОВАЗА наладили сборку нового Renault Logan, а 15-й год ознаменовался стартом производства LADA XRAY и Largus Cross. А в прошлом году тут стартовал выпуск Renault Logan Stepway и LADA XRAY Cross.

Всего на платформе B0 сейчас выпускается 12 моделей: все семейство «Ларгусов» (универсал, Cross, фургон и их битопливные варианты), XRAY и XRAY Cross, а также Renault Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway.