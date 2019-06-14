Почему в России перестают покупать седаны и хетчбэки

Еще в 2007 году предпочтение седанам отдавали 47% автовладельцев. Сейчас же их доля сократилась до 30%. Похожая история случилась и с хетчбэками. Десятилетие назад 23—25% покупателей останавливали свой выбор на «трехдверках» и «пятидверках», а в этом году рынок таких машин ужался до 15% от общего объема, по данным агентства «Автостат».

Что же случилось? Просто потребители обратили свое внимание на кроссоверы — не перестающий расти молодой сегмент с огромным потенциалом. Судите сами: в 2017 году на авто класса SUV приходилось 17% купленных новых ТС, а сегодня, спустя всего два года, доля таких авто возросла до 43% (увеличилась в 2,5 раза).

Субкомпактные и компактные (а значит и самые бюджетные) кроссоверы составили 28% продаж в сегменте. 42% — это среднеразмерные «паркетники», а оставшиеся 30% — большие кроссоверы и внедорожники.

Кстати, в прошлом году специалисты компании Ford провели интересное социологическое исследование, задав всего один вопрос: почему покупатель выбрал именно компактный кроссовер. Представьте, дружелюбный ценник оказался не самым популярным ответом.