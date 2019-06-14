От каких, даже новых автомобилей лучше отказаться, чтобы не попасть на деньги

Автомобиль сегодня — не мечта Остапа Бендера, а абсолютная роскошь, которую могут позволить себе, увы, немногие. А ведь эта роскошь должна кормить не только своего владельца, но и огромный штат дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей. А значит, авто должно ломаться — и это еще один повод изымания средств из кармана автомобилиста. Впрочем, есть перечень правил, которые помогут выбрать надежный автомобиль.

Начнем с того, что в надежном автомобиле не должно быть много сложных опций или гибридных установок. Чем больше электроники, тем больше шансов, что она «заглючит», либо станет дороже в обслуживании и ремонте. Да и переплатите за нее порядочно.

Поэтому можно смело отказаться, например, от навигационной системы, которая у некоторых автопроизводителей до сих пор выглядит допотопно. А цена на нее варьируется от 30 000 до 100 000 рублей. Поэтому не стоит переплачивать такие деньги, когда у всех есть смартфон с навигацией — это и дешевле, и проще, и всегда актуальная информация по пробкам.

В общем, чем меньше наворотов, тем меньше шансов, что дилер на вас заработает.