От каких, даже новых автомобилей лучше отказаться, чтобы не попасть на деньги

Автомобили нынче не просто средство передвижения. Все дело в том, что их облагают налогом, мы тратим много денег на их обслуживание, заправку и мойку, мы их страхуем, нас обирают на платных парковках и обкладывают штрафами. Как выбрать машину, чтобы она помогала зарабатывать, а не наоборот.
Лика Затворная

Автомобиль сегодня — не мечта Остапа Бендера, а абсолютная роскошь, которую могут позволить себе, увы, немногие. А ведь эта роскошь должна кормить не только своего владельца, но и огромный штат дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей. А значит, авто должно ломаться — и это еще один повод изымания средств из кармана автомобилиста. Впрочем, есть перечень правил, которые помогут выбрать надежный автомобиль.

Начнем с того, что в надежном автомобиле не должно быть много сложных опций или гибридных установок. Чем больше электроники, тем больше шансов, что она «заглючит», либо станет дороже в обслуживании и ремонте. Да и переплатите за нее порядочно.

Поэтому можно смело отказаться, например, от навигационной системы, которая у некоторых автопроизводителей до сих пор выглядит допотопно. А цена на нее варьируется от 30 000 до 100 000 рублей. Поэтому не стоит переплачивать такие деньги, когда у всех есть смартфон с навигацией — это и дешевле, и проще, и всегда актуальная информация по пробкам.

В общем, чем меньше наворотов, тем меньше шансов, что дилер на вас заработает.

Сегодня автопроизводители борются за экологию и экономичность, благодаря чему на рынок выходит все больше автомобилей с небольшими моторами, оснащенными турбиной. С одной стороны это позволяет с малого объема получить максимум тяги. Но с другой — это не только уменьшает ресурс двигателя, но и добавляет дополнительный элемент в его конструкцию, который так же может сломаться.

Турбина хороша для спортивных авто с ограниченным ресурсом, но нужна ли она в городских условиях, где особо и не разогнаться?

Вариатор и коробки с двойным сцеплением — еще один повод накормить большую дилерскую семью, аппетиты которой, порой, выходят за рамки приличия. Надежность вариаторных коробок и коробок с двойным сцеплением оставляет желать лучшего.

Некоторые экземпляры вариаторов просятся на дорогостоящий ремонт, не пройдя и 30—50 тысяч км.

Коробки с двойным сухим сцеплением — головная боль всех владельцев Volkswagen, Audi и Skoda. Поэтому, если хотите сэкономить, выбирайте авто с «механикой», либо с традиционным гидротрансформаторным «автоматом».

Полный привод, безусловно, благо для автомобилиста — здесь и более надежное сцепление с дорогой, и безопасность, и комфорт при езде по бездорожью. Но и определенные проблемы, связанные с наличием муфты, тоже есть. Застряли, перегрели муфту как следует пару раз, и поехали на ремонт. Поэтому, если ваша автожизнь не выходит за рамки асфальта, то переднеприводный автомобиль на хорошей резине будет служить вам верой и правдой долгие года

автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, автосалоны, продать машину, купить машину, лайфхак
14 июня 2019
801