В июле подорожают все модели LADA

Прейскурант на все модели LADA поменяется с 1 июля. О чем в интернетах уже поползли слухи. По одним сведениям, «Лады» в среднем подорожают на 1%, по другим — на 2—4%.

- Если компания и решит поднять цены, то изменения будут минимальными. — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Оксана Вершинина, официальный представитель бренда. — Мы стараемся выглядеть лучше других представителей рынка и всегда будем предлагать конкурентные ценники.

Напомним, что Волжский автозавод предлагает шесть моделей семейства LADA Granta (в кузовах седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал, а также в учебном варианте и Cross-версии). Кстати, это самые бюджетные представители модельного ряда бренда с прайсом, стартующим от 434 900 рублей.

Кроме того, автостроитель предлагает седаны LADA Vesta и Vesta Cross, универсалы Vesta SW и SW Cross, а также битопливную «Весточку» и «горячую» четырехдверку с приставкой Sport в названии. Кроме того, потребитель может выбрать среди моделей семейств XRAY, Largus и внедорожников 4x4.