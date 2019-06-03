Назван ценник на LADA Granta Cross

Компания АВТОВАЗ сообщила о ценниках и комплектациях грядущей LADA Granta Cross. Кроме того, стала известна точная дата старта продаж автомобиля с внедорожными повадками. Что ждать покупателям от новинки?
Буквально несколько дней назад ребята c Волжского автозавода рассказали, что начали отгружать LADA Granta Cross своим дилерам. Теперь же они раскрыли все подробности об этом автомобиле.
Итак, модель будет представлена только в кузове универсал. Основное отличие новинки от стандартного «сарая» — подросший до 198 мм дорожный просвет (против 180 мм), плюс увеличенные углы въезда и съезда. Кроме того, авто получило защитные пластиковые молдинги по бокам и накладки на колесные арки.
Под капотом ожидаются два знакомых мотора — на выбор: 87-сильный объемом 1,6 л, агрегатированный с пятиступенчатой «механикой», и движок такого же объема мощностью 106 л. с., работающий в паре с МКП или с пятискоростным «роботом».
В стандартном списке оснащения LADA Granta Cross числится климатическая установка, атермальная тонировка стекол, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также одна подушка безопасности и аудиоподготовка.
Ценник на такую «Гранту» будет начинаться от 554 900 рублей. Так что универсал станет самой бюджетной машиной из «автовазовского» семейства Cross. Продажи автомобиля стартуют 12 июня.
Стоит напомнить, что Granta обновилась осенью прошлого года, получив дизайн в фирменном стиле. И с тех пор модель не теряет своей популярности у россиян (изредка лишь уступая «Весте»). Посмотрим, как сыграет авто в варианте с увеличенным клиренсом.