Назван ценник на LADA Granta Cross

Буквально несколько дней назад ребята c Волжского автозавода рассказали, что начали отгружать LADA Granta Cross своим дилерам. Теперь же они раскрыли все подробности об этом автомобиле.

Итак, модель будет представлена только в кузове универсал. Основное отличие новинки от стандартного «сарая» — подросший до 198 мм дорожный просвет (против 180 мм), плюс увеличенные углы въезда и съезда. Кроме того, авто получило защитные пластиковые молдинги по бокам и накладки на колесные арки.

Под капотом ожидаются два знакомых мотора — на выбор: 87-сильный объемом 1,6 л, агрегатированный с пятиступенчатой «механикой», и движок такого же объема мощностью 106 л. с., работающий в паре с МКП или с пятискоростным «роботом».