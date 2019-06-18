В России стартовали продажи посвежевшего Subaru Outback

Модифицированный Subaru Outback получил не много изменений, но все же обновки стоят того, чтобы о них рассказать. Во-первых, заводские художники обогатили палитру окраски кузова двумя свежими оттенками: темно-серым Magnetite Gray Metallic и серо-синим Storm Gray Metallic, а в салоне появились декоративные вставки под черный лак.

Кроме того, авто в топовой комплектации оснастили помощником Auto Vehicle Hold (AVH) — системой удержания авто, делающей пробки за рулем машины менее утомительным. При активированной AVH не нужно постоянно держать ногу на педали тормоза, а достаточно нажать его раз, и автомобиль будет стоять, пока не надавить на рычаг акселератора.