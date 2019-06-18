В России стартовали продажи посвежевшего Subaru Outback

В России стартовал прием заказов на Subaru Outback 2019 модельного года. Японцы освежили полноприводный универсал, хотя и полноценным обновлением это назвать никак нельзя. Чем же порадует своих поклонников «вагон» повышенной проходимости?
Модифицированный Subaru Outback получил не много изменений, но все же обновки стоят того, чтобы о них рассказать. Во-первых, заводские художники обогатили палитру окраски кузова двумя свежими оттенками: темно-серым Magnetite Gray Metallic и серо-синим Storm Gray Metallic, а в салоне появились декоративные вставки под черный лак.
Кроме того, авто в топовой комплектации оснастили помощником Auto Vehicle Hold (AVH) — системой удержания авто, делающей пробки за рулем машины менее утомительным. При активированной AVH не нужно постоянно держать ногу на педали тормоза, а достаточно нажать его раз, и автомобиль будет стоять, пока не надавить на рычаг акселератора.
Ценник на усовершенсвованный «сарай» повышенной проходимости стартует от 2 689 000 рублей.
Стоит напомнить, что в апреле на моторшоу в Нью-Йорке японцы представили Subaru Outback нового поколения.
- Точные сроки запуска новинки на российский рынок пока не определены, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по связям с общественностью российского офиса Subaru Наталия Руденко. — Но есть вероятность, что отечественные покупатели увидят Outback шестого поколения до конца этого года.
Новый «Аутбэк» переехал на новую платформу из сверхпрочных сплавов и обзавелся мотором с турбонаддувом (впервые за последние десять лет) — 2,4-литровым движком мощностью 264 л. с.