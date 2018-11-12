Subaru опять подняла ценны на свои машины

Стоит напомнить, что у нас полноприводный селан Subaru Legacy представлен в двух комплектациях Elegance и Premium ES с 2,5-литровым мотором мощностью 175 л. с. в паре с вариатором. Теперь Он обойдется нашим соотечественникам минимум в 2 149 000 рублей.

Кроссовер Subaru XV теперь стоит не меньше 1 659 000 «деревянных». «Паркетник», оснащенный фирменным полным приводом, предложен с парой бензиновых моторов — на выбор: со 114-сильным движком объемом 1,6 л и с двухлитровым с отдачей в 150 «лошадей», агрегатированным с той же коробкой переключения передач CVT.

Subaru Outback уедет от официального дилера за 2 559 000 «целковых». «Японец» приводится в движение либо таким же мотором, что и «четырехдверка», либо двигателем объемом 3,6 л мощностью 260 «лошадок».

Между тем, последний раз Subaru переоценивала свою продукцию в России около месяца назад. В прошлый раз рост цен составил от 20 000 до 40 000 рублей. Тогда кроме Legacy, XV и Outback под подорожание попал еще и Forester.