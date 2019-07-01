Представлен обновленный FIAT Ducato, умеющий ездить на газе

Теперь в арсенале рестайлингового FIAT Ducato — сразу несколько моторов семейства MultiJet 2 объемом 2,3 л мощностью 120, 140, 160 и 180 сил. Кроме того, на выбор покупателя имеется и микроавтобус с газобаллонным оборудованием — с однотопливной силовой установкой на метане с отдачей в 136 «лошадей». Коробка переключения передач — «механика», либо новая девятискоростная АКП.

Водитель посвежевшего Ducato может выбирать один из трех режимов движения: Normal, Eco и Power.

Новинка может похвастать целой россыпью электронных систем активной безопасности, среди которых найдется и мониторинг «мертвых» зон, и ассистент, предупреждающий об объектах при выезде с парковки задним ходом, и система, удерживающая авто в заданной полосе движения, не говоря уже о датчиках дождя и света.

После обновления Ducato получил и полностью электрическую версию. Подробности о «зеленом» авто держатся в секрете. Неизвестно пока и то, когда новинка доберется до отечественных покупателей: сроки, цены и спецификации будут объявлены позже. Напомним, что сейчас у нас представлена модель в дореформенном варианте со 130-сильным MultiJet 2 (Евро 5) и шестиступенчатой МКП. Ценник на автомобиль с короткой базой, низкой крышей и полной массой в 2,5 тонны стартует от 1 919 000 рублей.